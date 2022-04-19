إقتصاد

لن يفلت أحد.. "النقد الدولي" يعلن توقعه للتضخم العالمي

Lebanon 24
19-04-2022 | 16:00
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كتبت "الحرة": حذر صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، من أن التضخم سيستمر خصوصا في البلدان الناشئة.، كما خفض بشكل حاد تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي في 2022، بسبب تبعات الحرب في أوكرانيا.
وقالت الهيئة المالية الدولية أن نسبة النمو ستبلغ 3,6 بالمئة هذا العام بانخفاض 0,8 نقطة مئوية عن توقعات كانون الثاني. أما التضخم فيتوقع الصندوق أن تبلغ نسبته 5,7 بالمئة للدول المتقدمة (+1,8 بالمئة) و8,7 بالمئة (+2,8 نقطة) للاقتصادات الناشئة والنامية.
ولن يفلت أكبر اقتصادين في العالم من خفض تقديرات النمو، الذي تراجع في الولايات المتحدة بمعدل 0,3 نقطة إلى 3,7 بالمئة، والصين 0,4 نقطة إلى 4,4 بالمئة.
كما خفض صندوق النقد الدولي بشكل حاد توقعاته للنمو في بريطانيا، حيث يؤدي التضخم إلى تآكل القوة الشرائية للمستهلكين ويحد ارتفاع أسعار الفائدة من النمو.
وقال الصندوق إنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3,7 بالمئة في بريطانيا، بانخفاض نقطة مئوية واحدة عن تقديرات كانون الثاني. وهذه النسبة قريبة من تقديرات حكومة المملكة المتحدة (3,8 بالمئة). 
وفي دول منطقة اليورو، فإن التدهور أكبر مع توقع تحقيق نمو نسبته 2,8 بالمئة مقابل 3,9 بالمئة وفق توقعات كانون الثاني.
وخفضت تقديرات النمو لألمانيا التي تعتمد بشكل كبير على روسيا للحصول على الطاقة بنسبة 1,7 بالمئة إلى 2,1 بالمئة.
أما إجمالي الناتج الداخلي الروسي ،فسيسجل انكماشا نسبته 8,5 بالمئة هذه السنة.
ورغم العقوبات المفروضة على موسكو، فإن الاقتصاد الأوكراني هو الذي سيتراجع بشدة، بنسبة 35 بالمئة هذا العام نظرا للدمار الواسع الذي أدى إلى هرب الملايين من سكانها.

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