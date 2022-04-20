الوكالة الذرية: كييف استعادت الاتصال بمحطة تشيرنوبل

بعد تصاعد المخاوف من فقدان الاتصال بها، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن أوكرانيا أبلغتها أمس الثلاثاء باستعادة الاتصالات المباشرة بين محطة تشيرنوبل للطاقة النووية والهيئة الحكومية للطاقة الذرية عقب مغادرة القوات الروسية للمنشأة.وقال المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة رافائيل غروسي، إن هذا التطور "نبأ سار للغاية".

كما أضاف أنه سيتوجه على رأس فريق من الخبراء إلى المحطة هذا الشهر لإجراء سلسلة تقييمات، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء.

سرقة مواد إشعاعية

يشار إلى أنه في وقت سابق من نيسان، أفادت الوكالة الحكومية الأوكرانية لإدارة المنطقة المحظورة، أن القوات الروسية التي سيطرت على تشيرنوبل سرقت مواد إشعاعية من مختبرات الأبحاث، لافتة إلى أن هذه المواد قد تفتك بمن تعرضوا لها.

وأوردت الوكالة على فيسبوك أن القوات الروسية نهبت مختبرين في المنطقة، مشيرة إلى أن الروس دخلوا منطقة تخزين وسرقوا 133 مادة شديدة الإشعاع.





أسوأ كارثة نووية كما حذرت من أن "التعرض لهذه الإشعاعات ولو بنسبة قليلة فتاك"، وفق فرانس برس.



يذكر أن القوات الروسية كانت سيطرت على المحطة في اليوم الأول من العملية العسكرية التي أطلقتها في 24 شباط الماضي على الأراضي الأوكرانية.



وعلى مدى شهر ونيّف، سيطرت تلك القوات على المنطقة التي تشهد نشاطاً إشعاعياً كبيراً، لتعود وتخرج منها في 31 اذار الفائت.



وكانت تلك المحطة الشهيرة شهدت عام 1986 أسوأ كارثة نووية في التاريخ.