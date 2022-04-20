الوكالة الذرية: كييف استعادت الاتصال بمحطة تشيرنوبل

كما أضاف أنه سيتوجه على رأس فريق من الخبراء إلى المحطة هذا الشهر لإجراء سلسلة تقييمات، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء.
يشار إلى أنه في وقت سابق من نيسان، أفادت الوكالة الحكومية الأوكرانية لإدارة المنطقة المحظورة، أن القوات الروسية التي سيطرت على تشيرنوبل سرقت مواد إشعاعية من مختبرات الأبحاث، لافتة إلى أن هذه المواد قد تفتك بمن تعرضوا لها.
وأوردت الوكالة على فيسبوك أن القوات الروسية نهبت مختبرين في المنطقة، مشيرة إلى أن الروس دخلوا منطقة تخزين وسرقوا 133 مادة شديدة الإشعاع.
كما حذرت من أن "التعرض لهذه الإشعاعات ولو بنسبة قليلة فتاك"، وفق فرانس برس.
أسوأ كارثة نووية