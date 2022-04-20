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مساعدات عسكرية أميركية كبيرة لأوكرانيا.. مصادر تكشف

Lebanon 24
20-04-2022 | 01:00
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من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن خلال الأيام المقبلة عن حزمة مساعدات عسكرية أخرى لأوكرانيا بنفس حجم مساعدات بقيمة 800 مليون دولار تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، وفق ما أفادت مصادر متعددة مطلعة، الثلاثاء.

وقال مسؤول أميركي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، إنه من المتوقع أن تكون الحزمة الجديدة بحجم الحزمة السابقة تقريباً، لكن التفاصيل ما زالت قيد الإعداد، حسب رويترز.
 
وكانت محطة "إن بي سي نيوز" التلفزيونية أول من نشر تقريراً عن الحزمة الجديدة.

طائرات عسكرية إضافية
يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في وقت سابق الثلاثاء، أن شركاء أوكرانيا زودوها بطائرات عسكرية إضافية وقطع غيار لإصلاح أخرى في ترسانة كييف التي تضررت أو لا تعمل.

ولم يقدم المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي تفاصيل عن الدول التي قدمت طائرات، غير أنه أقر بحدوث عمليات نقل جديدة، وقال إن أوكرانيا لديها طائرات مقاتلة قابلة للتشغيل أكثر مما كان عليه الأمر قبل أسبوعين.

كما أضاف في إفادة صحافية: "لقد تسلموا طائرات إضافية وقطع غيار لمساعدتهم على تشغيل المزيد من الطائرات"، دون أن يذكر تفاصيل.

فيما أكد أن واشنطن لم تزود كييف بطائرات، موضحاً: "لقد قدمنا مساعدة بالتأكيد في شحن بعض قطع الغيار الإضافية التي ساعدت في تلبية احتياجات طائراتهم، لكننا لم ننقل طائرات كاملة".

أكثر من 3 مليارات دولار
يذكر أن إدارة بايدن كانت أعلنت الأسبوع الماضي عن مساعدات إضافية بقيمة 800 مليون دولار، من بينها أنظمة مدفعية وقذائف مدفعية وناقلات جنود مدرعة وزوارق دفاع ساحلي ذاتية القيادة، لتوسع نطاق العتاد الذي يتم إرساله إلى كييف ليشمل أنواعاً جديدة من المعدات الثقيلة.

المصدر: العربية
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