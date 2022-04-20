"اسلحة نوعية وفتاكة"...بريطانيا تدرس تزويد أوكرانيا بصاروخ بريمستون الرهيب!

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريسجونسون اليوم الثلاثاء إن بريطانيا تبحث سبل إمداد أوكرانيا بصواريخ مضادة للسفن، بما في ذلك تركيب صواريخ بريمستون على مركبات.ولدى سؤاله عن الأسلحة المضادة للسفن التي تخطط بريطانيا لإرسالها إلى أوكرانيا لدعمها في مواجهة الغزو الروسي، قال جونسون"أحد الأنظمة التي نبحثها... هو معرفة ما إذا كان بإمكاننا تركيب بعض صواريخ بريمستون على ظهر آليات (مركبات) لمعرفة ما إذا كان ذلك سيؤدي المهمة".وقال أيضا إن هناك خيارات أخرى قيد الدراسة.