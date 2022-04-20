هل يمكن رفع العقوبات الغربية عن روسيا؟

تثير المناورات الدبلوماسية التي تقوم بها روسيا وأوكرانيا بشأن قضية اتفاقية سلام، أو على الأقل وقف إطلاق النار، بطبيعة الحال، مسألة رفع محتمل للعقوبات الغربية ضد روسيا. وأوضح المسؤولون الأميركيون بالفعل أن واشنطن سترفع العقوبات التي كانت مفروضة مسبقًا إذا توقفت العملية العسكرية الحالية.

وبحسب موقع "مودرن دبلوماسي" الأوروبي، "تحاول الولايات المتحدة استخدام العقوبات كحافز لدفع موسكو للانخراط في المفاوضات. والمنطق هنا بسيط: استمرار الصراع يعني تصعيد العقوبات، في حين أن انتهاء الصراع سيؤدي إلى إلغاء أو تخفيف التدابير التقييدية. ومع ذلك، فإن هذا النموذج البسيط والمنطقي لا يمكن تطبيقه. لا تعتقد موسكو على الأرجح أنه سيتم رفع العقوبات كما وأنها تشتبه في إمكانية إعادة فرضها جنبًا إلى جنب مع مجموعة جديدة من المطالب السياسية. تؤكد التجارب التاريخية الأخيرة هذه المخاوف. هل يمكن في هذه الحالة وضع العقوبات على جدول المفاوضات على الإطلاق؟ نعم، هذا ممكن. لكن طرح السؤال بهذه الصياغة يتطلب مناقشة حول المعايير المحددة لتخفيض تصعيد العقوبات، بدلاً من الوعود المجردة. في المقابل، تشير المواصفات إلى تجزئة القيود المقدمة إلى مكونات منفصلة. يمكن لإلغاء هذه القيود أن يستمر إما بالتتابع أو في وقت واحد".

وتابع الموقع، "من وجهة نظر مؤسساتية ، يبدو أن رفع العقوبات الجديدة مهمة قابلة للتحقيق. في الولايات المتحدة، يتم تكريسها على شكل أوامر تنفيذية رئاسية وتوجيهات من الإدارات ذات الصلة. على الرغم من كثرة مشاريع القوانين الخاصة بالعقوبات ضد روسيا في الكونغرس الأميركي، إلا أنه لم يتحول أي منها إلى قانون. ومع ذلك، فقد تم بالفعل تمرير مشروعي قانون في مجلس النواب. إذا كانت هذه القواعد منصوص عليها في قانون الولايات المتحدة، فسيصبح إلغاؤها مستحيلًا عمليًا. في أحسن الأحوال، يمكن تعليق هذه المعايير لاحقًا بمرسوم رئاسي. بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن رفع أو تخفيف العقوبات سيتطلب قرارًا بالإجماع من مجلس الاتحاد الأوروبي. قد تظهر خلافات هنا، لكن التغلب عليها أسهل مما هو عليه في الكونغرس الأميركي. إلا أنه من الناحية الفنية، فإن تقليلها بشكل كبير ممكن تمامًا. خلاصة القول، إن رفع العقوبات ممكن إلى حد كبير دون تأخير لا داعي له".

وبحسب الموقع، "في الوقت نفسه، حتى إذا تم التوصل إلى حل وسط بين روسيا وأوكرانيا، فقد تظل العقوبات جزئيًا أو كليًا لأسباب سياسية. وهناك نوعان من العوامل الرئيسية التي من شأنها أن تؤدي إلى إمكانية الحفاظ عليها. الأول هو رأس المال السياسي للقادة الوطنيين في البلدان المبادرة. يميل فرض العقوبات إلى زيادة رأس المال السياسي، بينما غالبًا ما يثير رفعها انتقادات من المعارضة. ينتشر الخوف من روسيا اليوم إلى درجة أن أي خطوات إلى الوراء ستكون محفوفة بخسارة النقاط السياسية. العامل الثاني، والأكثر أهمية، هو محاولة محتملة لإخراج أقصى قدر من التنازلات من روسيا. على سبيل المثال، قد يخضع وقف إطلاق النار لشروط إضافية لتعويض أوكرانيا عن الأضرار، والذي سيشكل عدم الامتثال لها سببًا للإبقاء على العقوبات. قد تعني الاتفاقات نفسها فترة انتقالية معينة سيُطلب فيها من الأطراف الوفاء بالتزاماتهم. أظهرت تجربة اتفاقيات مينسك أن مثل هذه الالتزامات قد لا يتم الوفاء بها ببساطة، مما أدى إلى تجميد العقوبات لفترة طويلة. كما أن الشكوك بشأن رفع العقوبات مرتبطة بالتجربة التاريخية الحالية. على سبيل المثال، انتهكت الولايات المتحدة بسهولة خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) المبرمة في عام 2015، والتي تنص على رفع العقوبات عن إيران مقابل التخلي عن البرنامج النووي العسكري".

ورأى الموقع أنه "في الوقت نفسه، قد يُظهر الغرب مرونة في تخفيف العقوبات، بناءً على مصالحه الاقتصادية. تسببت بعض التدابير في أضرار جسيمة للمبادرين أنفسهم. على الأرجح، لن تتغير الخطوات نحو إخراج روسيا من أسواق المواد الخام، فضلاً عن عزلتها التكنولوجية. ومع ذلك، فإن التخفيف من التكاليف الاقتصادية لمثل هذا العبور، خاصة على المدى القصير، قادر تمامًا على تحقيق بعض التقدم. في حالة اتفاق وقف الأعمال العدائية، يمكن للمرء أن يتوقع تغييرات في استيراد الصلب الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، وتخفيف أو رفع القيود المفروضة على خدمات الطيران المدني، فتح المجال الجوي جزئيًا أو كليًا، والإلغاء الجزئي لضوابط التصدير على "السلع الكمالية"، وتخفيف قيود التأشيرات للأعمال التجارية، وبعض التخفيفات على السلع الصناعية غير ذات الاستخدام المزدوج، ورفع القيود المفروضة على البنوك على الرسائل المالية (SWIFT)، ورفع العقوبات القطاعية عن بعض (وليس كل) البنوك والشركات، ورفع عقوبات التعطيل عن بعض رجال الأعمال، وتقليص حواجز الاستثمار. في الولايات المتحدة، قد تأخذ هذه التنازلات شكل تراخيص عامة (أي استثناءات من نظام العقوبات) بدلاً من شطبها في حد ذاته. اعتمادًا على العلاقات مع إيران وفنزويلا، اللتين قد يدخل نفطهما إلى السوق العالمية بسبب تخفيف العقوبات المفروضة على تلك الدول، يمكن السماح بعودة جزئية لمشتريات النفط الروسي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، على الرغم من أن هذه الممارسة من المرجح أن تكون مؤقتة".

وبحسب الموقع، "إن الأمر المشكوك فيه هو احتمال تحرير الاحتياطيات المالية لروسيا، فضلاً عن الأصول العديدة للمواطنين الروس الذين تم اعتقالهم أو تجميدهم أو مصادرتهم بالفعل في الخارج. ومن المرجح أن يتم استخدامها لتمويل المساعدات العسكرية والمدنية لأوكرانيا من الغرب. على الأرجح لن يتم رفع حظر العقوبات المفروضة على عدد كبير من المسؤولين الحكوميين. والأمر نفسه ينطبق على ما يتعلق بضوابط التصدير على السلع ذات الاستخدام المزدوج ومنتجات التكنولوجيا العالية. لن يؤدي الإلغاء الجزئي أو الكامل للقيود المفروضة على شراء المواد الخام الروسية إلى إلغاء المسار الطويل الأمد نحو استبدالها. والمشكلة الرئيسية تكمن في ثبات القرارات المتخذة. يمكن استئناف أنظمة العقوبات في أي وقت. في حين أن الرد العسكري على مثل هذه القرارات سيتطلب إرادة سياسية وموارد أكثر جدية. إن إدراج العقوبات في صيغة حل وسط بشأن أوكرانيا أمر ممكن تمامًا. والتشاؤم الكامل غير مرغوب فيه هنا، وذلك فقط لأن المبادرين أنفسهم يتحملون تكاليف جسيمة وقد يكونون مستعدين لتقليلها. ومع ذلك، يبدو أن الرفع الكامل للعقوبات الجديدة والعودة إلى ما كان عليه الوضع في 21 شباط 2022 بديل غير محتمل، إن لم يكن مستحيلا".