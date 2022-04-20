بهذه الطريقة "يصطاد" المقاتلون الأوكران الجنود الروس!





هذه المواقع الوعرة المنحوتة في الأرض الصلبة خلال ثماني سنوات من القتال الدموي، يحتلها جنود نجوا من القصف المكثف والضربات المدفعية للانفصاليين المدعومين من موسكو.



وتجول مراسلو صحيفة واشنطن بوست الأميركية في هذه الشبكة من الخنادق، التي تقع "أول شيء أمام العدو" بحسب أحد الجنود الذين التقى به المراسلون.



وقال الجندي "إنها مسألة وقت فقط قبل أن يرسل الروس المزيد من قواتهم".



وتبدو لحظة المواجهة قريبة جدا، حيث تشن القوات الروسية هجوما جديدا يهدد بتطويق المواقع الأوكرانية على هذه الأرض المتنازع عليها.



وإذا نجح الهجوم الروسي بعزل الآلاف من الجنود الأوكرانيين مثل أولئك الذين حفروا في هذه المخابئ في الخطوط الأمامية عن خطوط إعادة الإمداد، يقول الجنود للصحيفة إنه إذا حدث ذلك، فإنهم سيشنون هجوما مضادا شرسا للقتال في طريقهم للخروج.



يقع بعض هذه الخنادق الدفاعية على مسافة أقل من كيلومتر من مواقع الانفصاليين المدعومين من موسكو.



وتتعرض المواقع الأوكرانية القريبة لقصف مدفعي متواصل من مناطق تسيطر عليها القوات الانفصالية والروسية.



ونقلت الصحيفة عن ضابط قوله "إذا خسرنا هنا في دونباس، فلن يتوقف الروس، سيأتون بعد ذلك لبقية أوروبا".



ويتحصن المدافعون بصواريخ ضد الدبابات، منها Stugna المصنوع في أوكرانيا، وهو قادر على إطلاق النار بدقة تصل إلى خمس كيلومترات.



وأيضا يمتلك المدافعون صواريخ Javelins الأميركية ذات المدى الأقصر و NLAWs البريطانية. على طول الجبهة الشرقية لأوكرانيا، يتنقل الجنود الأوكرانيون في متاهة مترامية الأطراف من الخنادق والمخابئ التي تشكل العمود الفقري للمواقع الدفاعية الأوكرانية التي تمتد لمئات الأميال، ليصطادوا الجنود الروس وآلياتهم.هذه المواقع الوعرة المنحوتة في الأرض الصلبة خلال ثماني سنوات من القتال الدموي، يحتلها جنود نجوا من القصف المكثف والضربات المدفعية للانفصاليين المدعومين من موسكو.وتجول مراسلو صحيفة واشنطن بوست الأميركية في هذه الشبكة من الخنادق، التي تقع "أول شيء أمام العدو" بحسب أحد الجنود الذين التقى به المراسلون.وقال الجندي "إنها مسألة وقت فقط قبل أن يرسل الروس المزيد من قواتهم".وتبدو لحظة المواجهة قريبة جدا، حيث تشن القوات الروسية هجوما جديدا يهدد بتطويق المواقع الأوكرانية على هذه الأرض المتنازع عليها.وإذا نجح الهجوم الروسي بعزل الآلاف من الجنود الأوكرانيين مثل أولئك الذين حفروا في هذه المخابئ في الخطوط الأمامية عن خطوط إعادة الإمداد، يقول الجنود للصحيفة إنه إذا حدث ذلك، فإنهم سيشنون هجوما مضادا شرسا للقتال في طريقهم للخروج.يقع بعض هذه الخنادق الدفاعية على مسافة أقل من كيلومتر من مواقع الانفصاليين المدعومين من موسكو.وتتعرض المواقع الأوكرانية القريبة لقصف مدفعي متواصل من مناطق تسيطر عليها القوات الانفصالية والروسية.ونقلت الصحيفة عن ضابط قوله "إذا خسرنا هنا في دونباس، فلن يتوقف الروس، سيأتون بعد ذلك لبقية أوروبا".ويتحصن المدافعون بصواريخ ضد الدبابات، منها Stugna المصنوع في أوكرانيا، وهو قادر على إطلاق النار بدقة تصل إلى خمس كيلومترات.وأيضا يمتلك المدافعون صواريخ Javelins الأميركية ذات المدى الأقصر و NLAWs البريطانية.





وقال أحد الضباط، واسمه فاديم، "العدو يعتقد أننا مجرد أطفال مع الأقواس والسهام، لكننا في الواقع مسلحون ب Stugnas و Javelins و NLAWS"، مضيفا "لقد كنا مستعدين وتدربنا لهذه المعركة".



تلقى فاديم التدريب في أوكرانيا مع تمرينات على أحدث التكتيكات العسكرية لحلف الناتو وشارك في التدريبات العسكرية متعددة الجنسيات.



وهو جزء من جيل جديد من الضباط الأوكرانيين المحترفين الذين ينتقلون من التقاليد العسكرية السوفيتية التي هيمنت لفترة طويلة هنا إلى العقيدة العسكرية الغربية.



ووصف الجنود الأوكرانيون الذين تحدثوا إلى صحيفة "واشنطن بوست" المناوشات شبه المستمرة حيث قامت وحدات استطلاع العدو بفحص مواقع الأوكرانيين بحثا عن نقاط ضعف تمثل خطوط هجوم مستقبلية لاختراق الدفاعات. وقال قائد الوحدة "نحن ممتنون لما نحصل عليه من [رئيس الوزراء البريطاني] بوريس جونسون والولايات المتحدة، لكن الوقت متأخر بعض الشيء".وقال أحد الضباط، واسمه فاديم، "العدو يعتقد أننا مجرد أطفال مع الأقواس والسهام، لكننا في الواقع مسلحون ب Stugnas و Javelins و NLAWS"، مضيفا "لقد كنا مستعدين وتدربنا لهذه المعركة".تلقى فاديم التدريب في أوكرانيا مع تمرينات على أحدث التكتيكات العسكرية لحلف الناتو وشارك في التدريبات العسكرية متعددة الجنسيات.وهو جزء من جيل جديد من الضباط الأوكرانيين المحترفين الذين ينتقلون من التقاليد العسكرية السوفيتية التي هيمنت لفترة طويلة هنا إلى العقيدة العسكرية الغربية.ووصف الجنود الأوكرانيون الذين تحدثوا إلى صحيفة "واشنطن بوست" المناوشات شبه المستمرة حيث قامت وحدات استطلاع العدو بفحص مواقع الأوكرانيين بحثا عن نقاط ضعف تمثل خطوط هجوم مستقبلية لاختراق الدفاعات.

وقد قيدت هذه التكتيكات الروسية القوات الأوكرانية الممتدة عبر الجبهة، مما يتطلب من الجيش تخصيص قوات بشرية وأسلحة لهذه المنطقة بينما يقاتل جنودها على جبهات متعددة.



ومع وصول التعزيزات الروسية إلى المنطقة، يتوقع المقاتلون هنا أن يصبح الإيقاع المألوف شبه الرتيب الذي ساد طوال سنوات من حرب الخنادق، أكثر نشاطا بشكل كبير.



وفي موقع على خط المواجهة على بعد بضعة أميال من القتال العنيف في بلدة بوباسانا، حيث حققت القوات الروسية مكاسب في الآونة الأخيرة، وفرت سلسلة من المباني المهجورة الحماية من القصف الجوي والمأوى من الرياح العاتية والأمطار.



وعلى الرغم من القتال العنيف، لا تزال الروح المعنوية مرتفعة هنا بين الرجال المدججين بالسلاح - وحفنة من المجندات.



وفي أواخرشباط، بينما كان القتال في الشرق، احتلت القوات الروسية مسقط رأس قائد الوحدة وأسر والداه من قبل القوات الروسية التي هددت بإعدامهما بعد أن علمت أن ابنهما ضابط في الجيش الأوكراني.



وفي حرب تقترب من الشهرين صمدت معظم مواقع الخطوط الأمامية الأوكرانية أمام الهجوم الشرس رغم أن هجمات القوات الروسية التي تركزت على عدد قليل من المواقع الرئيسية كشفت عن تصدعات في الدفاعات.