ربع سكان أوكرانيا باتوا نازحين.. ماذا يحدث لمنازلهم؟

بعد أقل من شهرين من بدء الهجوم الروسي، تحول أكثر من ربع سكان أوكرانيا إلى نازحين، فما الذي يحدث لمنازل وبيوت وممتلكات هؤلاء الفارين أو اللاجئين؟مجلة Foreign Policy الأميركية نشرت تقريراً عنوانه "ماذا يحدث لمنازل النازحين الأوكرانيين؟"، ألقى الضوء على مصير البيوت والمنازل التي يضطر ساكنوها إلى هجرها هرباً بحياتهم من جحيم الحرب، وهو المصير الذي يتراوح بين التدمير أو الاستيلاء عليها بالقوة، ضمن سيناريوهات أخرى.مع استمرار الحرب، التي بدأت 24 شباط، تحول نحو ربع سكان أوكرانيا إلى لاجئين ونازحين، أي أنهم تركوا منازلهم وأعمالهم ومصدر رزقهم وهربوا سعياً لإنقاذ حياتهم، كما يحدث عموماً في مناطق الصراعات والحروب، والعدد مرشح للزيادة مع استمرار الحرب.ما الذي سيحدث لممتلكات الملايين من الأوكرانيين إذاً؟ فالعدسات ووسائل الإعلام حول العالم تنقل مشاهد هؤلاء النازحين وهم لا يحملون سوى حقائب صغيرة وبعضهم لا يحمل شيئاً على الإطلاق، فما مصير ممتلكاتهم التي تركوها خلفهم، سواء منازل أو مزارع أو سيارات أو أي ممتلكات أخرى؟ وعندما يحين الوقت ويعودون إلى بلدهم وتبدأ إعادة الإعمار، كيف يمكن أن يثبت هؤلاء ملكية منازلهم، إذا كانت لا تزال قائمة، أو يثبتون حقهم في التعويض إذا ما كانت قد تعرضت للتدمير أو للسرقة؟وربما يكون الوقت مبكراً على التفكير في إجابات لهذه الأسئلة، فالحرب لا تزال مشتعلة ولا أحد يمكنه التنبؤ بمتى يمكن أن تضع أوزارها، وإن كانت هناك توقعات بأن تنتهي خلال النصف الأول من شهر ايار المقبل، أو بالتحديد في اليوم التاسع منه وهو اليوم الموافق ذكرى احتفال الروس بالانتصار على النازية خلال الحرب العالمية الثانية.وتعتبر المنازل والعقارات تحديداً من أبرز العلامات السلبية في الصراعات الحديثة، فمصيرها يتراوح من الهجر إلى التدمير أو الاستحواذ عليها من جانب آخرين أو احتلالها من جانب القوات المهاجمة. وفي أفضل الحالات، ما إن ينتهي الصراع، تعمل الحكومات والمؤسسات الخيرية وشركاء التنمية في جهد مشترك للتعرف على أصحاب المنازل والعقارات وإعادتهم إليها ما إن تتم إعادة بنائها أو تحريرها.لكن عملية إعادة التمكين هذه قد تستغرق سنوات إن لم تكُن عقوداً. ففي حال سارت الأمور بسلاسة، يمكن للمواطنين النازحين أن يثبتوا أنهم المالكون الشرعيون للمنازل أو العقارات أو الأعمال التجارية التي تركوها عندما فروا للنجاة بحياتهم وفي النهاية تعود لهم الملكية، وكانت تلك تقريباً هي ما حدث بعد الغزو الصربي لكوسوفو عام 1998.لكن في أغلب الحالات لا تسير الأمور بسلاسة، حتى بالنسبة للنازحين العائدين إلى مدنهم ومنازلهم بعد أن ينتهي الصراع أو الحرب. ففي الغالب يعود اللاجئ ليجد أن سجلات الملكية مفقودة أو تم تدميرها أو ببساطة لم يعد المنزل ملكاً له وهناك آخرون لديهم أوراق تثبت الملكية.وفي أحيان أخرى، قد يكون حجم الدمار هائلاً لدرجة تختفي معها المنازل والشوارع والأحياء وربما مدن بأكملها، كما قد يكون الحال في كثير من المدن الأوكرانية التي تعرضت لقصف روسي هائل، وتعتبر مدينة ماريوبول أبرز هذه الأمثلة. وفي حالات أخرى تقوم القوات المنسحبة من الصراع بتخريب وتدمير البنايات لجعل الأمور أكثر صعوبة على السكان العائدين لمنازلهم.ففي إقليم ناغورنو قره باغ، قامت القوات الأرمينية المهزومة بتسوية جميع المنازل والمباني الإدارية التي يمتلكها مواطنون من أذربيجان. وفي كوسوفو، قامت القوات الصربية بسرقة سجلات الملكية الخاصة بأهل كوسوفو، مما تسبب في تحديات هائلة أمام عملية إعادة الإعمار وتسليم الممتلكات لأصحابها وإعادة تأسيس سوق عقاري منضبط، وبالتالي تعطيل عملية النمو الاقتصادي في البلاد حتى اليوم.