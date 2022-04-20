عربي-دولي

بالخطأ... قناة تلفزيونية تايوانية تعلن عن غزو صيني!

Lebanon 24
20-04-2022 | 04:36
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اعتذرت قناة تلفزيونية تايوانية الأربعاء عن تسببها بحالة "هلع" بين الجمهور بعد بثها عن طريق الخطأ سلسلة من التنبيهات تفيد بأن الصين شنت هجمات على الجزيرة أثناء النسخة الصباحية من نشرتها الإخبارية.

وأكّد تلفزيون "سي تي اس" المتمركز في تايبيه في بيان، أن “سي تي اس يقدم اعتذاراته الصادقة عن هذا الخطأ الجسيم الذي تسبب في هلع بين الجمهور وبمشاكل للوحدات المعنية”.

وأثار التلفزيون مخاوف بعد بثه سلسلة تنبيهات بينها "إصابة مدينة تايبيه الجديدة بصواريخ موجهة من الجيش الشيوعي"، مشيرًا إلى أنّ السفن انفجرت ودمرت منشآت وقوارب. ولحقت أضرار في ميناء تايبيه”.

وعزا التلفزيون الخطأ إلى موظفين بثوا عن طريق الخطأ محتوى تدريبات على حرائق تم تكليف المحطة بإنتاجه لرجال الإطفاء في مدينة تايبيه الجديدة.

وورد في تنبيه آخر قد تندلع الحرب ومدينة تايبيه الجديدة تفتح مركز قيادة وتحكم مشترك للطوارئ.

ويأتي هذا الحادث الذي يتعلق بمسألة حساسة جدا في تايوان في أجواء من القلق من أن تنفذ الصين يوما ما تهديداتها بضم الجزيرة الديموقرطية شبه المستقلة التي تعتبرها جزءا من أراضيها ووعدت باستعادتها بالقوة إذا لزم الأمر. وتزايدت هذه المخاوف بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
المصدر: france24
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