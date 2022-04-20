تحذيرات بريطانية: المدنيون بشرق أوكرانيا في خطر كبير

أوضح مسؤولون بريطانيون أن أوضاع المدنيين في شرق أوكرانيا ستكون صعبة للغاية مع تكثيف روسيا هجومها في شرق البلاد، وفقا لما ذكرت صحيفة "إندبندنت".ويأتي ذلك في الوقت الذي شنت فيه القوات الروسية هجوما كبيرا على طول جبهة واسعة في شرق أوكرانيا يوم الثلاثاء كجزء من هجوم بري واسع النطاق للسيطرة على المنطقة الصناعية الشرقية للبلاد فيما وصفه المسؤولون الأوكرانيون بـ "مرحلة جديدة من الحرب".وقال مسؤول بريطاني، متحدثًا في إيجاز حول الجهود الإنسانية في أوكرانيا، إن هناك قلقًا كبيرًا على سلامة السكان في شرق أوكرانيا والذين يقطنون قرب الخطوط الأمامية من جبهات القتال.وبحسب المسؤول، نزح 12 مليون أوكراني من بينهم 4.9 مليون إلى الدول المجاورة و 7.1 مليون داخل البلاد.