تأكيد إسرائيلي على الاستعداد لاستضافة لقاء محتمل بين بوتين وزيلينسكي

أعلن السفير الإسرائيلي في موسكو، ألكسندر بن تسفي، أن إسرائيل تؤكد استعدادها لاستضافة لقاء محتمل في القدس بين رئيسي روسيا وأوكرانيا، فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي.