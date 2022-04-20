عربي-دولي

تأكيد إسرائيلي على الاستعداد لاستضافة لقاء محتمل بين بوتين وزيلينسكي

Lebanon 24
20-04-2022 | 06:30
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أعلن السفير الإسرائيلي في موسكو، ألكسندر بن تسفي، أن إسرائيل تؤكد استعدادها لاستضافة لقاء محتمل في القدس بين رئيسي روسيا وأوكرانيا، فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي.
المصدر: روسيا اليوم
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