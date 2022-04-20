20
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
محكمة بريطانية تصدر أمرا بترحيل أسانج إلى الولايات المتحدة
Lebanon 24
20-04-2022
|
07:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت محكمة بريطانية حكما يقضي بترحيل مؤسس شركة "ويكيليكس" جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة حيث يواجه اتهامات بالتجسس.
وصدر هذا القرار عن محكمة وستمنستر الجزئية في لندن، خلال اجتماع مقتضب عقدته اليوم الأربعاء، ويتطلب هذا الأمر الآن إلى موافقة وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل.
ولا يعني هذا الأمر انقضاء الخيارات القانونية المتوفرة أمام أسانج لتفادي ترحيله إلى الولايات المتحدة، ولا يزال بإمكان محاميه الجوء إلى باتيل بطلب إلغاء الأمر في غضون أربعة أسابيع وكذلك تقديم طعن عليه إلى المحكمة العليا.
ويأتي ذلك ضمن إطار صراع قضائي ماراثوني يخوضه أسانج ضد السلطات البريطانية لتفادي ترحيله إلى الولايات المتحدة التي ترغب في معاقبته على نشر "ويكيليكس" ألوف الوثائق الحساسة المتعلقة بعمليات واشنطن العسكرية في العراق وأفغانستان.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
جديد جريمة المروج.. هذا آخر ما كشفه نقيب الصيادلة
Lebanon 24
جديد جريمة المروج.. هذا آخر ما كشفه نقيب الصيادلة
13:26 | 2022-04-19
19/04/2022 01:26:38
Lebanon 24
Lebanon 24
كان يعلم بمواعيد انقطاع الكهرباء.. تفاصيل جديدة عن جريمة المروج
Lebanon 24
كان يعلم بمواعيد انقطاع الكهرباء.. تفاصيل جديدة عن جريمة المروج
22:57 | 2022-04-19
19/04/2022 10:57:39
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة في خيمة نازحين.. سوري يغتصب ابنته "سراً" طوال 4 أعوام
Lebanon 24
جريمة في خيمة نازحين.. سوري يغتصب ابنته "سراً" طوال 4 أعوام
14:42 | 2022-04-19
19/04/2022 02:42:27
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر دولار "صيرفة" يرتفع بقوّة.. كم بلغ اليوم؟
Lebanon 24
سعر دولار "صيرفة" يرتفع بقوّة.. كم بلغ اليوم؟
11:25 | 2022-04-19
19/04/2022 11:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-04-19
19/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:36 | 2022-04-20
إطلاق نار داخل مقر إقامة سفير البيرو لدى الولايات المتحدة
10:30 | 2022-04-20
صورة غريبة من الكواليس... هكذا ظهر ماكرون بقميصه المفتوح!
10:00 | 2022-04-20
مخاوف من صراع أوسع.. أميركا تسابق الزمن لتسليح أوكرانيا بأسلحة أكثر تقدمًا
09:30 | 2022-04-20
بالأسماء والصور.. إليكم أبرز 8 جنرالات روس قُتلوا في أوكرانيا
09:00 | 2022-04-20
بوتين: هذا ما سيحصل
08:30 | 2022-04-20
أردوغان: علاقاتنا مع إسرائيل شيء وقضية القدس شيء آخر
فيديو
بعد الهجوم الذي تعرّضت له.. رابعة الزيات ترد: الحرية منا باللبس (فيديو)
Lebanon 24
بعد الهجوم الذي تعرّضت له.. رابعة الزيات ترد: الحرية منا باللبس (فيديو)
04:38 | 2022-04-20
20/04/2022 17:38:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مايك فغالي يرفع دعوى ضد مسلسل رمضاني بتهمة "القدح والذم".. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
مايك فغالي يرفع دعوى ضد مسلسل رمضاني بتهمة "القدح والذم".. ما القصة؟ (فيديو)
02:09 | 2022-04-19
20/04/2022 17:38:07
Lebanon 24
Lebanon 24
رولا شامية تُفجر مفاجأة وتكشف للمرة الأولى عن علاقة غرامية مع عادل كرم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
رولا شامية تُفجر مفاجأة وتكشف للمرة الأولى عن علاقة غرامية مع عادل كرم.. شاهدوا الفيديو
00:18 | 2022-04-18
20/04/2022 17:38:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact