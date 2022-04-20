محكمة بريطانية تصدر أمرا بترحيل أسانج إلى الولايات المتحدة

أصدرت محكمة بريطانية حكما يقضي بترحيل مؤسس شركة "ويكيليكس" جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة حيث يواجه اتهامات بالتجسس.وصدر هذا القرار عن محكمة وستمنستر الجزئية في لندن، خلال اجتماع مقتضب عقدته اليوم الأربعاء، ويتطلب هذا الأمر الآن إلى موافقة وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل.ولا يعني هذا الأمر انقضاء الخيارات القانونية المتوفرة أمام أسانج لتفادي ترحيله إلى الولايات المتحدة، ولا يزال بإمكان محاميه الجوء إلى باتيل بطلب إلغاء الأمر في غضون أربعة أسابيع وكذلك تقديم طعن عليه إلى المحكمة العليا.ويأتي ذلك ضمن إطار صراع قضائي ماراثوني يخوضه أسانج ضد السلطات البريطانية لتفادي ترحيله إلى الولايات المتحدة التي ترغب في معاقبته على نشر "ويكيليكس" ألوف الوثائق الحساسة المتعلقة بعمليات واشنطن العسكرية في العراق وأفغانستان.