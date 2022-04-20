عربي-دولي

الكرملين: أوكرانيا تتراجع عن وعودها في محادثات السلام

Lebanon 24
20-04-2022 | 07:30
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اتهم الكرملين يوم الأربعاء أوكرانيا بالتراجع عن التزامات قطعتها خلال محادثات السلام، وقال إن ذلك له تبعات سلبية على المفاوضات.


وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن "وتيرة المحادثات لم تعد جيدة بما يكفي. الكرة في ملعب كييف بعد أن سلمت روسيا وثيقة للجانب الأوكراني"، مضيفا أن "موسكو تنتظر ردا"، وفقما نقلت "رويترز".

وأشار بيسكوف في تصريح صحفي، إلى أن الجانب الأوكراني ينحرف باستمرار عن الاتفاقات التي سبق أن قدمها، ويغير موقف باستمرار.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين أنه "فيما يتعلق بفعالية وجدوى المفاوضات، فإن هذا يمكن أن تكون له عواقب وخيمة".

ومن جانبه قال كبير المفاوضين الأوكرانيين يوم الثلاثاء، إنه "من الصعب التنبؤ بموعد استئناف محادثات السلام".

وفيما يتصل بالموقف الأوروبي من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الذي قام بزيارة بورودينكا القريبة من العاصمة الأوكرانية كييف الأربعاء، إن التاريخ لن ينسى جرائم الحرب في أوكرانيا، حيث سقط مدنيون ضحايا "مجازر" ارتكبها الروس بحسب السلطات الأوكرانية.

وكتب ميشال في تغريدة أرفقها بصورته وهو يعانق امرأة "في بورودينكا، كما في بوتشا وعدة مدن أوكرانية أخرى، لن ينسى التاريخ جرائم الحرب التي ارتكبت هنا ... لا سلام بدون عدالة".
المصدر: سكاي نيوز
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