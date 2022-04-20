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أردوغان: علاقاتنا مع إسرائيل شيء وقضية القدس شيء آخر

Lebanon 24
20-04-2022 | 08:30
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علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الأحداث التي يشهدها المسجد الأقصى، مؤكدا أن هناك فرقا بين العلاقات التركية مع إسرائيل وقضية القدس.
 
وقال أردوغان: "من الواضح أن سبل الدفاع عن القضية الفلسطينية تمر عبر إقامة علاقة منطقية ومتوازنة مع إسرائيل".

المصدر: سبوتنيك
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اردوغان

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