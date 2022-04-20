أردوغان: علاقاتنا مع إسرائيل شيء وقضية القدس شيء آخر

علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الأحداث التي يشهدها المسجد الأقصى، مؤكدا أن هناك فرقا بين العلاقات التركية مع إسرائيل وقضية القدس.





وقال أردوغان: "من الواضح أن سبل الدفاع عن القضية الفلسطينية تمر عبر إقامة علاقة منطقية ومتوازنة مع إسرائيل".