بالأسماء والصور.. إليكم أبرز 8 جنرالات روس قُتلوا في أوكرانيا





فقد كشف مسؤولون روس أن 8 قادة بارزين قتلوا حتى الآن، آخرهم كان فلاديمير فرولوف، نائب قائد جيش الحرس الثامن الروسي المشترك.



وفيما يلي قائمة بالجنرالات الروس السبعة الآخرين الذين قُتلوا في حرب أوكرانيا، بترتيب زمني، وفق ما نشر موقع "نيوزويك" الأميركي أمس الثلاثاء.



الجنرال ماغوميد توشايف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شباط الماضي، تعرض الجيش الروسي لعدد من النكسات، أبرزها مقتل قادة وجنرالات بارزين على أرض المعركة خلال معارك مع الجيش والمقاومة الأوكرانية.فقد كشف مسؤولون روس أن 8 قادة بارزين قتلوا حتى الآن، آخرهم كان فلاديمير فرولوف، نائب قائد جيش الحرس الثامن الروسي المشترك.وفيما يلي قائمة بالجنرالات الروس السبعة الآخرين الذين قُتلوا في حرب أوكرانيا، بترتيب زمني، وفق ما نشر موقع "نيوزويك" الأميركي أمس الثلاثاء.الجنرال ماغوميد توشايف

ونبدأ من الجنرال ماغوميد توشايف حيث قالت السلطات الأوكرانية إنه أحد قادة القوات الخاصة الشيشانية، إذ قُتل في 26 شباط بالقرب من هوستوميل.

فقد قاد لواء الحرس الوطني الآلي 141، واتُهم بارتكاب انتهاكات في الشيشان.



كذلك، كان أندري سوكوفيتسكي القائد العام لفرقة الحرس السابع المحمولة جواً في روسيا ونائب قائد جيش الأسلحة المشترك الحادي والأربعين.



وكان أول خسارة كبيرة تم الإبلاغ عنها للجيش الروسي ويُقال إنه قُتل بنيران قناص في 28 شباط، وفقاً لمصادر أوكرانية.



اللواء أندري سوكوفيتسكيكذلك، كان أندري سوكوفيتسكي القائد العام لفرقة الحرس السابع المحمولة جواً في روسيا ونائب قائد جيش الأسلحة المشترك الحادي والأربعين.وكان أول خسارة كبيرة تم الإبلاغ عنها للجيش الروسي ويُقال إنه قُتل بنيران قناص في 28 شباط، وفقاً لمصادر أوكرانية.

اللواء فيتالي جيراسيموف





وكان برتبة لواء برتبة نجمة واحدة في القوات البرية الروسية، وكان رئيس الأركان والنائب الأول لقائد جيش الأسلحة المشتركة 41 وقت وفاته.



اللواء أندريه كوليسنيكوف

في حين قتل أندريه كوليسنيكوف، وهو جندي آخر برتبة نجمة واحدة يقود الجيش 29 من الأسلحة المشتركة، في الأراضي الأوكرانية بعد أربعة أيام فقط من وفاة جيرسيموف، في 11 آذار، بحسب الجيش الأوكراني ووسائل الإعلام.



اللواء أوليغ ميتيايف

وكان أوليغ ميتاييف خامس جنرال عسكري روسي يُقتل في أوكرانيا أو رابعاً إذ يغفل الشيشان توشايف.



فقد أعلن أنطون جيراتشينكو، مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية، عن وفاة ميتيايف على تليغرام في 16 آذار.



وقال جيراتشينكو إنه قتل بالقرب من مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية المحاصرة. في السياق، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن اللواء فيتالي جيراسيموف قُتل خارج خاركيف في 7 آذار الماضي.وكان برتبة لواء برتبة نجمة واحدة في القوات البرية الروسية، وكان رئيس الأركان والنائب الأول لقائد جيش الأسلحة المشتركة 41 وقت وفاته.اللواء أندريه كوليسنيكوففي حين قتل أندريه كوليسنيكوف، وهو جندي آخر برتبة نجمة واحدة يقود الجيش 29 من الأسلحة المشتركة، في الأراضي الأوكرانية بعد أربعة أيام فقط من وفاة جيرسيموف، في 11 آذار، بحسب الجيش الأوكراني ووسائل الإعلام.اللواء أوليغ ميتيايفوكان أوليغ ميتاييف خامس جنرال عسكري روسي يُقتل في أوكرانيا أو رابعاً إذ يغفل الشيشان توشايف.فقد أعلن أنطون جيراتشينكو، مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية، عن وفاة ميتيايف على تليغرام في 16 آذار.وقال جيراتشينكو إنه قتل بالقرب من مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية المحاصرة.





وكان ميتاييف، البالغ من العمر 46 عاماً، قائد الفرقة الـ 150 للبنادق الآلية، والتي كان يقودها منذ عام 2020.



إذ تم نشر الفرقة في منطقة روستوف، على الحدود الأوكرانية، قبل الحرب.



وقاتل في الحرب الأهلية السورية وفي عام 2016 عين قائداً لقاعدة عسكرية روسية في طاجيكستان.



اللفتنانت جنرال أندريه موردفيشيف وكان ميتاييف، البالغ من العمر 46 عاماً، قائد الفرقة الـ 150 للبنادق الآلية، والتي كان يقودها منذ عام 2020.إذ تم نشر الفرقة في منطقة روستوف، على الحدود الأوكرانية، قبل الحرب.وقاتل في الحرب الأهلية السورية وفي عام 2016 عين قائداً لقاعدة عسكرية روسية في طاجيكستان.اللفتنانت جنرال أندريه موردفيشيف

في الأثناء، ورد أن اللفتنانت جنرال أندريه موردفيتشيف توفي عندما ضربت القوات الأوكرانية مطاراً في تشورنوبايفكا بالقرب من مطار خيرسون، بحسب ما زعمت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في 19 آذار.



وكان قائد جيش الأسلحة المشتركة للحرس الثامن.