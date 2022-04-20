بعد أسرها بريطانيين... دعوة من جونسون لروسيا

طالب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، روسيا بمعاملة الأسيرين البريطانيين برأفة وعناية، مضيفاً أنه قد خدم في الجيش الأوكراني لبعض الوقت ولم يكن من المرتزقة.وردا على سؤال حول مقطع فيديو لأيدن أسلين، وهو بريطاني أسير لدى موسكو، دعا جونسون الروس إلى معاملة الجندي "بإنسانية".