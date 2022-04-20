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قرار جديد في إسبانيا حول ارتداء الكمامات... ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
20-04-2022 | 14:30
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اتخذت السلطات الإسبانية، قرارا بالتوقف الجزئي عن الاستخدام الإجباري للكمامات الذي ظل معمولا به لمدة عامين تقريبا في الأماكن المغلقة.

وينص المرسوم الحكومي على إبقاء استخدام الكمامات إلزاميا للزوار والعاملين في المراكز الطبية ودور رعاية المسنين، على الرغم من أن المرضى لن يكونوا مضطرين دائما لاستخدامها.

ومن المقرر أن تظل الكمامات إلزامية في كافة أنواع وسائل النقل العام، لكن ليس في المحطات أو المطارات.

وأوصى المرسوم باستخدام الكمامات، لكن الأمر ليس إلزاميا، في التجمعات الكبيرة والأماكن المزدحمة أو في وجود الأشخاص الأكثر ضعفا. كما أن المدارس ليست مضطرة لاستخدامها.
المصدر: روسيا اليوم
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