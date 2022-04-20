استجابت الشرطة الأميركية لأنباء عن إطلاق نار داخل مقر إقامة سفير البيرو لدى الولايات المتحدة في العاصمة واشنطن.وقالت قيادة شرطة العاصمة إن أنباء عن إطلاق نار وردت صباح اليوم الأربعاء في مقر إقامة السفير في حي فورست هيلز بشمال غرب واشنطن. ولم تتضح الظروف المحيطة بإطلاق النار ولم يعرف ما إذا كان أحد قد أصيب.ووفقا للمتحدث باسم قوات الخدمة السرية أنتوني غوليلمي، فإن الحادث الذي وقع في منزل السفير البيروفي كان إطلاق نار شارك فيه أحد الضباط، مبينا أنه "بعد وقوع مواجهة، أطلق ضباط يرتدون الزي الرسمي النار على متسلل دخل المنزل قبل الساعة 8 صباحا بوقت قصير".وأكد أن "الضباط في طريقهم إلى مكان الحادث". ولم يبلغ عن وقوع إصابات بين الضباط.