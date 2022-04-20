عربي-دولي

تحذيرات من فرض عقوبات جديدة على روسيا

Lebanon 24
20-04-2022 | 16:30
A-
A+
Doc-P-944210-637860733935738584.jpg
Doc-P-944210-637860733935738584.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية رومانو برودي، إلى أن فرض عقوبات جديدة تشمل إمدادات النفط والغاز من روسيا ستكون له عواقب وخيمة، بما في ذلك على الدول التي تقرر فرض هذه القيود.

وأشار برودي إلى أن تداعيات فرض قيود على روسيا على الدول الأوربية مختلفة، لكنها على كل الأحوال ستؤدي إلى تغييرات خطيرة في الاقتصاد العالمي وعلى الساحة الدولية.

وقال إن "الفارق الهائل في أسعار الطاقة سيؤدي بشكل كبير إلى اختلال التوازن في العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبين مختلف الدول الأوروبية".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
22:57 | 2022-04-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:11 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:54 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2022-04-20
15:56 | 2022-04-20
15:30 | 2022-04-20
15:00 | 2022-04-20
14:57 | 2022-04-20
14:30 | 2022-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website