تحذيرات من فرض عقوبات جديدة على روسيا

أشار الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية رومانو برودي، إلى أن فرض عقوبات جديدة تشمل إمدادات النفط والغاز من روسيا ستكون له عواقب وخيمة، بما في ذلك على الدول التي تقرر فرض هذه القيود.وأشار برودي إلى أن تداعيات فرض قيود على روسيا على الدول الأوربية مختلفة، لكنها على كل الأحوال ستؤدي إلى تغييرات خطيرة في الاقتصاد العالمي وعلى الساحة الدولية.وقال إن "الفارق الهائل في أسعار الطاقة سيؤدي بشكل كبير إلى اختلال التوازن في العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبين مختلف الدول الأوروبية".