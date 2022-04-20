4 ملايين وفاة.. الهند تعترض على دراسة "ضحايا كورونا"

اعترضت نيودلهي على النهج المعتمد في دراسة يُتوقّع أن تصدرها منظمة الصحة العالمية، حول الحصيلة الجديدة لضحايا كوفيد-19، في العالم، رفعت فيها عدد الوفيات في الهند إلى أربعة ملايين على الأقلّ.وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن السلطات الهندية، أودت جائحة كوفيد-19، بحياة 520 ألف شخص، وهي ثالث أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة، والبرازيل.وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأسبوع الماضي بأنّ الهند تحاول منع صدور دراسة لمنظمة الصحة العالمية، تعتبر العدد الفعلي للوفيات أعلى بثماني مرّات.وتعقيباً على المقال المنشور في الصحيفة، قالت وزارة الصحة الهندية، في بيان، نشر في نهاية الأسبوع إنّ نهج النمذجة الحسابية المعتمد من قبل المنظمة هو "موضع نقاش" و"غير مثبت إحصائياً".وبحسب الوزارة، أعربت الهند عن شكوكها في رسائل واجتماعات رسمية عديدة منذ نوفمبر.وأكّد البيان أن الوزارة لم تحصل بعد على "جواب وافٍ من منظمة الصحة العالمية".وتعذّر التواصل مع المنظمة الأممية للتعقيب على الموضوع.وتعتمد دراسة منظمة الصحة العالمية على حسابات شبيهة بتلك المستخدمة في مجلّة "لانسيت" الشهر الماضي، وفي دراسة نُشرت في فبراير في صحيفة "ساينس" تطرّقت إلى 3.2 ملايين حالة وفاة على الأقلّ من جرّاء كوفيد-19 في الهند.وكانت السلطات الهندية اعترضت على الأسلوب المستخدم في دراستي "لانسيت" و"ساينس".ولا يزال البلد يرزح تحت الصدمة التي خلّفتها موجة كوفيد-19 رهيبة في ربيع 2021. وسجّلت الهند في عزّ تلك الموجة في مايو أكثر من 400 ألف إصابة جديدة وحوالى 4 آلاف وفاة في اليوم.