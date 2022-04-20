العدد كبير... كم بلغ عدد الأشخاص الذين فروا من أوكرانيا؟

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 5 ملايين شخص فروا من أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.وقدرت المفوضية ، يوم الأربعاء، أن إجمالي عدد اللاجئين بلغ 5.01 ملايين لاجئ، أكثر من نصفهم، أي نحو 2.8 مليونا، فر إلى بولندا منذ بداية الأزمة الأوكرانية.ورغم أن الكثيرين مكثوا هناك، إلا أن عددا غير معروف سافر إلى وجهات أخرى، مثل ألمانيا والولايات المتحدة.الجدير بالذكر أنه لا توجد إجراءات تفتيش صارمة على الحدود داخل الاتحاد الأوروبي.وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الثلاثين من آذار الماضي إن 4 ملايين شخص فروا من أوكرانيا.وأشارت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إلى أنّ أكثر من 218 ألف شخص غير أوكراني، معظمهم طلاب وعمال مهاجرون، غادروا أوكرانيا أيضاً إلى البلدان المجاورة.