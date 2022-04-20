مع ظهور لوبان وماكرون.. معسكران سياسان يهيمنان على الساحة الفرنسية ويطيحان باليمين واليسار

كانت فرنسا هي أول من صدّر إلى العالم مفاهيم اليسار واليمين في السياسة. والآن، فرنسا هي التي تدير تدمير هذا الانقسام واستبداله بسياسة جديدة، سياسة يكون فيها المعسكران المهيمنان قوميين ودوليين.وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية، "تعود أصول الانقسام بين اليسار واليمين إلى الثورة الفرنسية عام 1789 - عندما وقف مؤيدو الفيتو الملكي الى يمين الجمعية الوطنية وكان المعارضون يقفون إلى اليسار. على مدى القرنين التاليين، أصبح مبدأ اليسار واليمين يمثل الانقسام الفلسفي المركزي في السياسة الغربية. ولكن في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 10 نيسان، انهارت أحزاب يمين الوسط ويسار الوسط التقليدية. حصلت آن هيدالغو، مرشحة الحزب الاشتراكي، على 1.8 في المائة فقط، بينما حصلت مرشحة حزب "الجمهوريون" اليميني الوسطي فاليري بيكريس على 4.8 في المائة. حصل جان لوك ميلينشون، مرشح اليسار المتطرف، على 22 في المائة من الأصوات، وعلى الرغم من ذلك لا يزال مستبعدًا. ستجرى الجولة الأخيرة من الانتخابات في 24 نيسان بين المرشحين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان، اللذين يصر كلاهما على أن أيام السياسة اليسارية واليمينية قد ولت".وتابعت الصحيفة، "على الرغم من أن لوبان عادة ما توصف بأنها مرشحة يمينية متطرفة، إلا أنها ترفض ذلك وتصر على أن: "لم يعد هناك وجود لليمين واليسار. الانقسام الحقيقي بات بين الوطنيين والعولمة". وصرح ماكرون منذ فترة طويلة بأنه "ليس يمينياً ولا يسارياً". كما قال لكاتبة سيرة حياته، صوفي بيدر: "الانقسام السياسي الجديد هو بين أولئك الذين يخشون العولمة وأولئك الذين يرون العولمة كفرصة". وتستخدم لوبان مصطلح "العولمة" كمصطلح إساءة. وسخرت لوبان، في مؤتمر صحفي في باريس الأسبوع الماضي، من ماكرون لكونه يتحدث بشكل عالمي، وذلك نقلاً عما سمعه كانت هذا المقال. في خطاب ألقته في أفينيون في اليوم التالي، اتهمت مناصري العولمة بمعاملة الفرنسيين كمستهلكين لا جذور لهم أكثر منه كمواطنين، مرتبطين بثقافتهم ولغتهم.أصبح هذا النوع من الخطاب الآن علامة مميزة لليمين القومي في كل أنحاء العالم. كثيرًا ما شجب المنظرون السياسيون المؤثرون في روسيا تحت رئاسة فلاديمير بوتين "العولمة" باعتبارها مؤامرة ضد الأمة والثقافة الروسية".وأضافت الصحيفة، "كما أن كلام لوبان الحالي يذكرنا بقوة بدونالد ترامب، الذي أخبر الأمم المتحدة كرئيس للولايات المتحدة أن "المستقبل لا ينتمي إلى دعاة العولمة. المستقبل ينتمي للوطنيين". تعطل السياسة التي تتمحور حول التمييز بين "العولمة" و"الوطنيين" خطوط الانقسام التقليدية بين اليسار واليمين. تبنى ماكرون مواقف يُنظر إليها تقليديًا على أنها يسارية في بعض القضايا الاجتماعية، مثل حقوق المثليين، لكن جهوده لتحرير الاقتصاد وخفض الضرائب ستجذب المحافظين الريغانيين. على النقيض من ذلك، تتخذ لوبان مواقف يمينية متشددة بشأن قضايا مثل الهجرة والمواقف اليسارية من الاقتصاد. إن الخط الفاصل الواضح بين المرشحين ليس اليمين واليسار ولكن القومية والعالمية. يعتبر ماكرون مدافعاً متحمساً عن تكامل أوروبي أعمق. أما لوبان فتريد تفكيك الاتحاد الأوروبي الحالي وتحويله إلى قارة أوروبية مؤلفة من دول قومية".وبحسب الصحيفة، "شهدت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا اضطراباً مماثلاً في الفئات التقليدية لليمين واليسار. قبل عهد ترامب، كان الجمهوريون يمثلون حزب التجارة الحرة والعولمة والسياسة الخارجية المتشددة - وهي قضايا مرتبطة باليمين. لكن نزعته القومية الأميركية الأولى حولت الجمهوريين نحو الحمائية والانعزالية، تاركة جناح بايدن من الديمقراطيين كأوصياء على المواقف الدولية التقليدية في السياسة الخارجية والتجارة. أعاد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هيكلة السياسة البريطانية حول محور قومي دولي. تم اخفاء هذا التحول من خلال تبني مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لشعار "بريطانيا العالمية". لكن واقع بريطانيا العالمية يتجلى في تشديد الضوابط الحدودية وتقليص التجارة الدولية. انجذب الكثير من مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى شعار بريطانيا العالمية ليس لأنهم أمميون، ولكن لأن هذا الشعار كان بمثابة تأكيد على العظمة الوطنية. كانت الحجة أن بريطانيا ذات أهمية عالمية للغاية بحيث لا يمكن تقييدها بعضوية الاتحاد الأوروبي".ورأت الصحيفة أن "لوبان لديها رؤية مماثلة لفرنسا. في خطاب السياسة الخارجية الكبير الذي ألقته في باريس الأسبوع الماضي، أصرت على أن فرنسا هي واحدة من القوى العظمى في العالم ذات الامتداد والمصير العالمي. كما هو الحال مع مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن رؤيتها لـ"فرنسا عالمية" هي في الواقع شكل من أشكال القومية المذهلة. إن أحد المخاطر الرئيسية لانتشار هذا النوع من السياسة حول العالم هو أنه يزيد من فرص نشوب صراع دولي. إن "دعاة العولمة" الذين يحب كل من لوبان وترامب السخرية منهم ليسوا، بشكل عام، أشخاصًا بلا جذور أو وطنية. لكنهم، من المرجح، من الذين يؤمنون بالحاجة إلى التعاون الدولي لتعزيز السلام والازدهار وإدارة المشاكل العالمية. قد يقبل القوميون نظريًا الحاجة إلى التعاون الدولي في قضايا مثل تغير المناخ أو التجارة. أما من الناحية العملية، فإنهم يميلون بشكل مزاجي إلى رؤية الاتفاقيات الدولية على أنها خيانة للأمة أو نتاج نوع من المؤامرة العالمية".وختمت الصحيفة، "غالبًا ما تؤدي سياسات لوبان أو ترامب أو بوتين إلى الصراع. ويهدد صعود السياسات القومية حول العالم بتكرار هذا النمط الكئيب على نطاق عالمي".