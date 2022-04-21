عربي-دولي

تركيا تتهم أعضاء في الناتو بإطالة امد حرب أوكرانيا..ما السبب؟

Lebanon 24
21-04-2022 | 01:00
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اتّهم وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الأربعاء دولاً أعضاء في حلف شمال الأطلسي لم يسمّها بالرغبة في إطالة أمد الحرب في أوكرانيا من أجل "إضعاف" روسيا.
 
وقال تشاوش أوغلو "هناك دول داخل حلف شمال الأطلسي تريد استمرار الحرب"، مضيفاً أنّ "هدفها هو إضعاف روسيا".

وتأتي هذه التصريحات في وقت يبدو فيه أنّ المحادثات الروسية-الأوكرانية معطلة بعد أن كان من المفترض أن تستمر عبر تقنية الفيديو بعد آخر اجتماع حضوري عُقد في إسطنبول أواخر مارس.

واتّهم المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الأربعاء الأوكرانيين بأنهم "يواصلون التراجع عمّا كان هناك تفاهم بشأنه".

وتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي والحليفة لأوكرانيا لا سيّما وأنّها زوّدتها بطائرات مسيّرة قتالية، تحاول منذ بداية النزاع التوسّط بين موسكو وكييف.

واستضافت تركيا جولتي مفاوضات مباشرة بين الطرفين، الأولى في 10اذارعلى مستوى وزاري في أنطاليا (جنوب) والثانية في 29 مارس في إسطنبول.
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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