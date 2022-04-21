أميركا تتخلص من آخر مخزونات غاز الأعصاب القاتل "في إكس"

تم التخلص من المخزونات الأخيرة من غاز كيميائي قاتل في الولايات المتحدة بأمان، وفقا لمسؤولين في كنتاكي عن تدمير أسلحة حقبة الحرب الباردة.





قالت كانديس كويل، مديرة مشروع المنشأة، يوم الأربعاء إن مخزون البلاد بالكامل من غاز الأعصاب "في إكس" "دمر بالكامل الآن".



يعتبر "في إكس" من أخطر غازات الأعصاب الكيميائية التي أنتجتها الولايات المتحدة، والتي أنتج الكثير منها في الستينيات. له قوام مشابه لزيت المحرك وحتى كمية ضئيلة منه تتسبب في فيضان أجسام الضحايا بالسوائل، مما يؤدي إلى الشعور بالغرق قبل الموت. أعلن مسؤولون في عام 2017 أن قتلة استخدموا غاز "في إكس" لقتل شقيق الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في مطار ماليزي. تم تدمير الصاروخ الأخير "إم 55" الذي يحتوي على غاز الأعصاب "في إكس" في منشأة "بلو غراس كيميكال ايجينت". بدأ المسؤولون في المنشأة بكنتاكي تفكيك حوالي 18 ألف صاروخ وتجفيف غاز "في إكس" في تموز، وفقًا لبيان صحفي صادر عن مسؤولي المنشأة.قالت كانديس كويل، مديرة مشروع المنشأة، يوم الأربعاء إن مخزون البلاد بالكامل من غاز الأعصاب "في إكس" "دمر بالكامل الآن".يعتبر "في إكس" من أخطر غازات الأعصاب الكيميائية التي أنتجتها الولايات المتحدة، والتي أنتج الكثير منها في الستينيات. له قوام مشابه لزيت المحرك وحتى كمية ضئيلة منه تتسبب في فيضان أجسام الضحايا بالسوائل، مما يؤدي إلى الشعور بالغرق قبل الموت. أعلن مسؤولون في عام 2017 أن قتلة استخدموا غاز "في إكس" لقتل شقيق الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في مطار ماليزي.