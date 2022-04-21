ماذا لو لم تنته الحرب في أوكرانيا: سيناريوهات متوقعة؟

هناك نهاية لجميع الحروب، وغالبًا ما تكون لحظاتها الأخيرة حية ولا تُنسى. لكن المشهد حول نهاية الحرب قد يكون مضللاً. في الحرب الروسية على أوكرانيا، قد لا تكون هناك لحظة مفصلية تشير إلى نهاية الحرب، على الأقل، ليس لبعض الوقت.وبحسب مجلة "فورين أفيرز" الأميركية، "بعد مرور ثمانية أسابيع على اندلاع الحرب، هناك احتمال حقيقي ألا يحقق أي من البلدين ما يرغب في تحقيقه. قد لا تتمكن أوكرانيا من طرد القوات الروسية بالكامل من الأراضي التي احتلتها منذ أن شنت موسكو غزوها في شباط. ومن المحتمل أن تكون روسيا غير قادرة على تحقيق هدفها السياسي الرئيسي: السيطرة على أوكرانيا. بدلاً من التوصل إلى حل نهائي، قد تكون الحرب إيذانا ببدء حقبة جديدة من الصراع تتميز بدورة من الحروب الروسية في أوكرانيا.إذا لم تنته الحرب في أي وقت قريب، فإن السؤال الحاسم هو: الوقت يعمل لصالح أي طرف؟"وتابعت المجلة، "قد يكون الوقت في صالح روسيا. قد تكون الحرب التي طال أمدها، والتي قد تستمر من شهور إلى سنوات، نتيجة مقبولة وربما حتى مواتية لموسكو. ستكون النتيجة بالتأكيد رهيبة لأوكرانيا، التي ستدمر كدولة، وللغرب، الذي سيواجه سنوات من عدم الاستقرار في أوروبا. قد يتأثر العالم بأجمعه من تداعيات الحرب الطويلة الأمد، ومن المحتمل أن تتسبب في موجات من المجاعات وعدم اليقين الاقتصادي. كما أن الحرب الدائمة في أوكرانيا قد تؤدي إلى تآكل الدعم المقدم لكييف في المجتمعات الغربية، التي ليست في وضع جيد لتحمل صراعات عسكرية طاحنة، حتى تلك التي تدور في أماكن أخرى. على الرغم من أن الولايات المتحدة وحلفائها لديهم ما يبرر أملهم في تحقيق نصر سريع لأوكرانيا والعمل من أجله، إلا أنه يجب على صانعي السياسة الغربيين أيضًا الاستعداد لحرب طويلة الأمد. ستؤدي العقوبات التي تستهدف روسيا، ولا سيما تلك التي تستهدف قطاع الطاقة، بشكل مثالي إلى تغييرات في الحسابات الروسية مع مرور الوقت، وهي مناسبة تمامًا لهندسة الانحدار طويل الأمد لآلة الحرب الروسية".ورأت المجلة أن "لدى بوتين أسبابا عديدة لعدم إنهاء الحرب التي بدأها. فهو ليس قريباً حتى من تحقيق أهدافه الرئيسية. حتى الآن، لم يكن أداء قواته جيدًا بما يكفي لإجبار أوكرانيا على الاستسلام، كما وأن روسيا بعيدة جدًا عن إسقاط الحكومة الأوكرانية. لقد كانت إخفاقاته علنية بشكل مهين. بعد انسحابه المفاجئ من المناطق المحيطة بكييف، ها هو الجيش الروسي بات شاهداً على استضافة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لزوار أجانب في العاصمة كما وعلى إعادة فتح للسفارات. لقد دفع بوتين بالفعل ثمناً باهظاً لغزوه. من وجهة نظره، فإن أي اتفاق سلام مستقبلي لا يفوز بتنازلات كبيرة من أوكرانيا سيكون غير متناسب مع الخسائر في الأرواح، وفقدان العتاد، والعزلة الدولية التي مرت بها روسيا. على الرغم من أن الحرب كانت خطأً استراتيجيًا بالنسبة لروسيا، فمن المحتمل أن يضر بوتين نفسه سياسيًا بالاعتراف بخطأه الفادح. قبيل غزوه لأوكرانيا، كانت روسيا لا تزال على علاقة جيدة بأوروبا والولايات المتحدة، فضلاً عن اقتصاد فعال. بعد أسابيع قليلة، دمرت الحرب في أوكرانيا علاقة روسيا بأوروبا والولايات المتحدة. كما وسوف تدمر الاقتصاد الروسي مع مرور الوقت، بينما تدفع أوكرانيا إلى الغرب أكثر".وأضافت المجلة، "قد يلجأ بوتين إلى حرب استنزاف وقد تحمل له مزايا عديدة. وإن كان سيهزم، فيمكنه تأجيل الهزيمة من خلال حرب طويلة، وربما حتى تسليم الصراع المحكوم عليه بالفشل إلى من يخلفه. تلعب الحرب الطويلة أيضًا دورًا في بعض نقاط القوة الفطرية لروسيا. سيتيح ذلك لروسيا الوقت لتجنيد وتدريب مئات الآلاف من الجنود الجدد، مما قد يغير النتيجة. إذا استمرت الحرب لسنوات، يمكن للجيش الروسي إعادة بناء قواته المستنزفة، خاصة إذا ظلت ميزانية الدولة الروسية مستقرة - أي إذا استمرت مدفوعات الطاقة من أوروبا وأماكن أخرى. كما أن روسيا لا تحتاج بالضرورة إلى انتصارات في ساحة المعركة لممارسة الضغط على كييف، لا سيما إذا طال أمد الحرب. قد تساعد حرب الاستنزاف بوتين في ممارسة الضغط على التحالف عبر الأطلسي، خاصة إذا بدأ الدعم لأوكرانيا في التضاؤل من قبل الغرب".وبحسب المجلة، "لدى أوكرانيا أيضًا العديد من الأسباب لعدم إنهاء الحرب من خلال وقف إطلاق النار قبل الأوان وفقًا للشروط الروسية. كما وأن أداء جيشها كان رائعًا. في مواجهة هجوم غير مبرر من قبل إحدى القوى العسكرية الكبرى في العالم، صدت القوات الأوكرانية روسيا في شمال وشمال شرق البلاد. خسرت روسيا معركة كييف، ولم تتمكن من تجاوز مدينة ميكولايف الجنوبية باتجاه أوديسا. أمام روسيا فرصة جيدة لخسارة هذه الحرب. لذلك فإن أوكرانيا لديها فرصة جيدة لتسوية الحرب بشروط أفضل من التنازلات الكبيرة غير المقبولة التي تريدها موسكو حاليًا من كييف. سيكون من الصعب على الحكومة في كييف عدم السعي للحصول على شروط أفضل من خلال المزيد من التقدم في ساحة المعركة وصد الهجوم الروسي في شرق أوكرانيا. أدت المتابعة الروسية الوحشية للحرب إلى تعقيد المفاوضات بشأن وقف إطلاق نار محتمل في المستقبل. ومن شأن وقف إطلاق النار قبل الأوان بشروط روسية أن يؤدي إلى تسليم أوكرانيا بعض الأراضي التي احتلتها روسيا منذ بدء الغزو في 24 شباط. وسيشمل ذلك استيلاء روسيا على جزء أكبر من دونباس من الجزء الذي طوّقته روسيا في عام 2014، ومن المحتمل أن يشمل أيضًا مدينتي خاركيف وماريوبول. وستسعى روسيا أيضًا إلى الحصول على تنازلات أكبر بشأن الوضع العسكري لأوكرانيا. وافق زيلينسكي بالفعل على عدم الانضمام إلى الناتو. لكن نزع سلاح القوات الأوكرانية ونزع سلاحها من شأنه أن يقيد السيادة الأوكرانية من الناحية النظرية وعلى الأرض. بعد أن استولت روسيا على هذه التنازلات، يمكن لروسيا فيما بعد أن تستأنف الحرب ضد الجيش الأوكراني "منزوع السلاح" لإنهاء ما بدأته".وتابعت المجلة، "أي تنازلات تقدمها كييف يجب أن يوافق عليها السكان الأوكرانيون. قد يُنظر إلى الصفقة مع الشيطان على أنها أسوأ من عدم وجود صفقة على الإطلاق. قد تكون تكاليف الإنهاء السريع لهذه الحرب أعلى بكثير بالنسبة لأوكرانيا مما قد تكون عليه بالنسبة لروسيا. بالنسبة لروسيا، فإن إنهاء الحرب بشروط أوكرانيا يهدد بالإضرار بفخر الديكتاتور. بالنسبة لأوكرانيا، فإن التسرع في قبول الشروط الروسية يهدد رفاهية مواطنيها ووجودها كدولة مستقلة. ومع ذلك، فإن الحرب طويلة الأمد تشكل تحديات سياسية لأوكرانيا. إذا استمرت الحرب لسنوات، فسيتعين على أوكرانيا الحفاظ على نظامها السياسي سليمًا وعلى ديمقراطيتها حية".