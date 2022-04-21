عربي-دولي

تحت غطاء صاروخي كثيف.. القوات الروسية تتقدم نحو "كراماتورسك"!

Lebanon 24
21-04-2022 | 04:30
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قالت وكالة الاستخبارات البريطانية، اليوم الخميس، إن القوات الروسية بدأت تتقدم حاليا نحو مدينة كراماتورسك في إقليم دونباس، مشيرة إلى أنها تكثف من هجماتها الصاروخية.


ووفقا لآخر تحديث عسكري بريطاني، اليوم الخميس، تتواصل المستويات العالية من النشاط الجوي الروسي مع سعيها إلى تقديم دعم جوي وثيق لهجومها في شرق أوكرانيا، ولقمع وتدمير قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية.

وأضافت التغريدة: "من المحتمل أن ترغب روسيا في إظهار نجاحات كبيرة قبل احتفالاتها السنوية بيوم النصر في التاسع من ايار. وقد يؤثر ذلك على مدى سرعة وقوة محاولتهم إجراء العمليات في الفترة التي تسبق هذا التاريخ".

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة النبأ.
 
يشار إلى أن أوكرانيا كانت قد عرض على روسيا إجراء مفاوضات غير مشروطة في مدينة ماريوبول المحاصرة، وتقول إن الهدف إنقاذ المحاصرين.

 وقال كبير المفاوضين الأوكرانيين والمستشار الرئاسي ميخايلو بودو لياك في تغريدة على تويتر، إن أوكرانيا مستعدة لجولة خاصة غير مشروطة من المفاوضات. مشيرا إلى أن هدف المفاوضات المقترحة، إنقاذ المحاصرين.

من جهته، قال رئيس جمهورية الشيشان والحليف الوثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رمضان قديروف، إن القوات الروسية ستسيطر تماما على مصنع أزوفستال للصلب في ماريوبول يوم الخميس.

وأضاف قديروف في رسالة صوتية نشرت على الإنترنت في وقت مبكر من الخميس "قبل وقت الغداء أو بعده سيكون مصنع أزوفستال تحت السيطرة التامة لقوات الاتحاد الروسي".
المصدر: سكاي نيوز
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