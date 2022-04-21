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لماذا منع بوتين القوات الروسية من اقتحام مصنع "آزوفستال" في ماريوبول؟

Lebanon 24
21-04-2022 | 06:00
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أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات بلاده بعدم اقتحام مصنع الصلب "آزوفستال" الذي يعد آخر معقل للقوات الموالية لحكومة كييف في مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا.

وطالب بوتين وزير الدفاع سيرغي شويغو الذي أبلغه اليوم بسيطرة القوات الروسية على ماريوبول بعدم اقتحام "آزوفستال" وفرض طوق تام عليه والاقتراح مرة أخرى على القوات الأوكرانية المتحصنة فيه بالاستسلام، مع ضمان الحفاظ على أرواحهم ومعاملتهم الكريمة.

وعزا بوتين إلغاء اقتحام "آزوفستال" لضرورة الحفاظ على أرواح الجنود الروس وقال: " في مثل هذه الحال خاصة، وكما الحال دائما يجب أن نحرص أكثر من أي وقت آخر على الحفاظ على حياة وصحة جنودنا وضباطنا. ليست هناك حاجة للنزول إلى السراديب والزحف تحت أرض هذه المنشآت الصناعية".
 
ويعتبر "آزوفستال" حصنا ممتازا يمكن للقوات الأوكرانية المحاصرة هناك أن تقاوم فيه القوات الروسية لفترة طويلة.

ويقدر عدد المجموعة الأوكرانية المحاصرة داخل "آزوفستال" ما بين 1500 و2000 شخص.
 
لماذا منع بوتين القوات الروسية من اقتحام مصنع
المصدر: روسيا اليوم
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