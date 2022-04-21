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إستطلاع يكشف... ماكرون تفوّق على لوبان في المناظرة التلفزيونية

Lebanon 24
21-04-2022 | 06:30
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أظهرت استطلاعات الرأي تفوق المرشح الرئاسي الفرنسي والرئيس الحالي للبلاد إيمانويل ماكرون، على منافسته في الانتخابات مارين لوبان، خلال المناظرة التلفزيونية بينهما.

ووجد الاستطلاع أن 59% من المشاهدين وجدوا ماكرون أكثر إقناعا مقارنة بـ39٪ للوبان.

ومن بين مؤيدي جان لوك ميلانشون، المرشح للرئاسة الفرنسية عن حركة "فرنسا الأبية" اليسارية، اعتبر 91% منهم أن ماكرون كان أكثر اقناعا من لوبان التي حصلت على نسبة 36%. ووجد 29٪ فقط أن لوبان تتمتع بـ"الصفات اللازمة لتكون رئيسة للبلاد".
المصدر: روسيا اليوم
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