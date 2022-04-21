إستطلاع يكشف... ماكرون تفوّق على لوبان في المناظرة التلفزيونية

أظهرت استطلاعات الرأي تفوق المرشح الرئاسي الفرنسي والرئيس الحالي للبلاد إيمانويل ماكرون، على منافسته في الانتخابات مارين لوبان، خلال المناظرة التلفزيونية بينهما.ووجد الاستطلاع أن 59% من المشاهدين وجدوا ماكرون أكثر إقناعا مقارنة بـ39٪ للوبان.ومن بين مؤيدي جان لوك ميلانشون، المرشح للرئاسة الفرنسية عن حركة "فرنسا الأبية" اليسارية، اعتبر 91% منهم أن ماكرون كان أكثر اقناعا من لوبان التي حصلت على نسبة 36%. ووجد 29٪ فقط أن لوبان تتمتع بـ"الصفات اللازمة لتكون رئيسة للبلاد".