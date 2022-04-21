عربي-دولي

حريق في مصنع كيميائي في روسيا

Lebanon 24
21-04-2022 | 07:00
A-
A+
Doc-P-944514-637861448794291628.jpg
Doc-P-944514-637861448794291628.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اندلع حريق في مصنع دميترييفسكي للكيماويات في مدينة كينشما بوسط روسيا صباح اليوم الخميس ما أدى إلى إصابة امرأة إصابة بليغة، حسبما أفادت السلطات المحلية.

ونقلت المصابة في حالة حرجة إلى قسم العناية المركزة في مستشفى المدينة، فيما تم إجلاء 143 شخصا من المبنى المنكوب بالمصنع، الذي انهارت فيه جراء الحريق حظيرة معدنية لتخزين السوائل سريعة الاشتعال.

وشارك في مكافحة الحريق 62 إطفائيا و24 قطعة من المعدات، وتسنى بحلول ظهراليوم إخماد النيران المفتوحة على مساحة تبلغ 1500 متر مربع.

ويعد مصنع دميترييفسكي أكبر منتج لخلات البوتيل والمذيبات الصناعية في روسيا وأوروبا الشرقية، وهو مورد لمجموعة واسعة من المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية في روسيا والعالم.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:21 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2022-04-21
10:30 | 2022-04-21
10:01 | 2022-04-21
10:00 | 2022-04-21
09:30 | 2022-04-21
09:00 | 2022-04-21
فيديو
lebanon 24
20:53 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website