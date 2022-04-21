أحدهما استهدف مسجدا... قتلى وجرحى بانفجارين شمال أفغانستان

شهدت أفغانستان اليوم الخميس تفجيرين مختلفين في شمال البلاد.وقال مسؤول بقطاع الصحة إن انفجارا بمدينة قندوز في شمال أفغانستان أسفر عن سقوط 11 قتيلا ومصابا. وقال إن المستشفيات استقبلت ضحايا الانفجار، وأن الأعداد مرشحة للزيادة، لكنه لم يوضح مكان أو سبب الانفجار.وفي وقت سابق، قال قيادي محلي في حركة طالبان، إن انفجارا في مسجد شيعي بمدينة مزار شريف بشمال أفغانستان اليوم الخميس، أسفر عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 20 شخصا.وقال محمد آصف وزيري، المتحدث باسم قائد طالبان في مزار شريف لرويترز "وقع انفجار في المنطقة الثانية داخل مسجد شيعي أسفر عن سقوط أكثر من 20 قتيلا وجرحا".وذكرت وسائل إعلام أفغانية أن المسجد مكون من 3 طوابق في مدينة مزار شريف، مبينة أن الانفجار وقع خلال صلاة الظهر.وقال مسؤولون في مستشفى أبو علي سينا في مزار شريف، إن "شخصين قتلا وأصيب أكثر من 25 في انفجار بمسجد سي دكان في مزار شريف".