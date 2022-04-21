عربي-دولي

أحدهما استهدف مسجدا... قتلى وجرحى بانفجارين شمال أفغانستان

Lebanon 24
21-04-2022 | 07:30
A-
A+
Doc-P-944516-637861455645534822.jpg
Doc-P-944516-637861455645534822.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهدت أفغانستان اليوم الخميس تفجيرين مختلفين في شمال البلاد.

وقال مسؤول بقطاع الصحة إن انفجارا بمدينة قندوز في شمال أفغانستان أسفر عن سقوط 11 قتيلا ومصابا. وقال إن المستشفيات استقبلت ضحايا الانفجار، وأن الأعداد مرشحة للزيادة، لكنه لم يوضح مكان أو سبب الانفجار.

وفي وقت سابق، قال قيادي محلي في حركة طالبان، إن انفجارا في مسجد شيعي بمدينة مزار شريف بشمال أفغانستان اليوم الخميس، أسفر عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 20 شخصا.

وقال محمد آصف وزيري، المتحدث باسم قائد طالبان في مزار شريف لرويترز "وقع انفجار في المنطقة الثانية داخل مسجد شيعي أسفر عن سقوط أكثر من 20 قتيلا وجرحا".

وذكرت وسائل إعلام أفغانية أن المسجد مكون من 3 طوابق في مدينة مزار شريف، مبينة أن الانفجار وقع خلال صلاة الظهر.

وقال مسؤولون في مستشفى أبو علي سينا في مزار شريف، إن "شخصين قتلا وأصيب أكثر من 25 في انفجار بمسجد سي دكان في مزار شريف".
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:21 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2022-04-21
10:30 | 2022-04-21
10:01 | 2022-04-21
10:00 | 2022-04-21
09:30 | 2022-04-21
09:00 | 2022-04-21
فيديو
lebanon 24
20:53 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website