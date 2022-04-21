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تحذير في مصر من مرض غامض يهاجم الأطفال

Lebanon 24
21-04-2022 | 08:30
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حذر قطاع الطب الوقائي، التابع لوزارة الصحة والسكان في مصر، من رصد منظمة الصحة العالمية حالات إصابة بالتهاب كبدي غامض.

وأفاد قطاع الطب الوقائي، في منشور له بأن منظمة الصحة رصدت عدد 74 حالة إصابة بالتهاب كبدي غير معروف السبب، في المملكة المتحدة وآيرلندا الشمالية، و3 حالات في إسبانيا، كما ذكر المنشور أن حالات الإصابة لا يوجد لها تاريخ سفر، فيما عدا حالة واحدة لها ارتباط وبائي.

كما ذكر قطاع الطب الوقائي أن الحالات المرصودة لأطفال تتراوح أعمارهم ما بين 11 شهرا إلى 13 عاما، مشيرا إلى خضوع 6 حالات لعمليات زرع كبد، ولا يوجد أي حالات وفاة حتى تاريخ 11 إبريل الجاري.

كما تضمن المنشور، أن حالات الإصابة، حسب ما أفاد المنظمة، لا يوجد لها تاريخ سفر، فيما عدا حالة واحدة لها ارتباط وبائي.

كما أوضح قطاع الطب الوقائي أن الأعراض تمثلت في ارتفاع انزيمات الكبد بشكل ملحوظ، مع ظهور أعراض مثل الصفراء والقيء، وألام في البطن، مشيرا إلى أن الحالات غير مصابة بأحد أنواع فيروسات الكبد “A، B، C، D، E”، وصنف الطب الوقائي الحالات المصابة إلى ثلاثة أنواع وهم حالات مؤكدة وأخرى محتملة، والأخيرة مرتبطة وبائيا.

وفي هذا السياق طالب قطاع الطب الوقائي مديري الشؤون الصحية ورئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والتأمين الصحي، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بالإبلاغ عن أي حالة إصابة تم رصدها في المستشفيات التابعة، ينطبق عليها أعراض الإصابة، بداية من يناير الماضي.
المصدر: روسيا اليوم
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