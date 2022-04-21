عربي-دولي

في حالة غير مسبوقة... إصابة امرأة خلال 20 يوماً بـ"دلتا" و"أوميكرون"

Lebanon 24
21-04-2022 | 09:30
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قال باحثون إسبان إن امرأة تعمل في مجال الرعاية الصحية وتبلغ من العمر 31 عاما أصيبت بفيروس كورونا مرتين في غضون 20 يوما، وهي أقصر مدة زمنية معروفة بين إصابتين بالفيروس.

وتُظهر الاختبارات أن المرأة أصيبت بمتحورين مختلفين، دلتا في أواخر كانون الأول، ثم أوميكرون في كانون الثاني.

ويقول الباحثون إن هذا يدل على أنه حتى لو سبق وأصبت من قبل بفيروس كورونا، فلا يزال من الممكن أن تصاب بالعدوى مرة أخرى حتى لو حصلت على التطعيم بالكامل.
 
 

 
المصدر: بي بي سي
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