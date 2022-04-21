عربي-دولي

أكثر من ألف جثة في مشارح كييف... هذا ما كشفته مسؤولة أوكرانيّة

Lebanon 24
21-04-2022 | 10:30
A-
A+
Doc-P-944534-637861491207787827.jpg
Doc-P-944534-637861491207787827.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت مسؤولة أوكرانية أن مشارح منطقة كييف باتت تضم أكثر من ألف جثة لمدنيين، في حين تتهم كييف الروس بارتكاب "مجزرة" في حق مئات المدنيين خلال احتلالهم المنطقة في مارس.

وفي تصريحات لوكالة فرانس برس من مدينة بوروديانكا في شمال غرب كييف، قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، أولغا ستيفانيشينا، إن "1020 جثة لمدنيين موجودة في مشارح منطقة كييف".
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:07 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:47 | 2022-04-21
17:30 | 2022-04-21
16:59 | 2022-04-21
16:30 | 2022-04-21
16:00 | 2022-04-21
15:30 | 2022-04-21
فيديو
lebanon 24
20:53 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website