أكثر من ألف جثة في مشارح كييف... هذا ما كشفته مسؤولة أوكرانيّة

كشفت مسؤولة أوكرانية أن مشارح منطقة كييف باتت تضم أكثر من ألف جثة لمدنيين، في حين تتهم كييف الروس بارتكاب "مجزرة" في حق مئات المدنيين خلال احتلالهم المنطقة في مارس.



وفي تصريحات لوكالة فرانس برس من مدينة بوروديانكا في شمال غرب كييف، قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، أولغا ستيفانيشينا، إن "1020 جثة لمدنيين موجودة في مشارح منطقة كييف".