عربي-دولي

عقوبات بريطانيّة جديدة ضدّ روسيا... من شملت؟

Lebanon 24
21-04-2022 | 11:00
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أعلنت بريطانيا عن تبنيها حزمة جديدة من العقوبات الموجهة ضد روسيا، على خلفية استمرار العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا.

وأدرجت الحكومة البريطانية على قائمة العقوبات الخاصة بها أسماء 26 فردا وكيانا يعدون مرتبطين بالحكومة الروسية.

وذكرت الخارجية البريطانية في بيان لها أن القائمة السوداء الجديدة تشمل أسماء مسؤولين عسكريين روس، منهم:

المقدم أزاتبيك أوموربيكوف الذي تحمله لندن المسؤولية عن ارتكاب جرائم حرب في مدينة بوتشا في مقاطعة كييف
قائد قوات الإنزال الجوي الروسية الجنرال أندريه سيرديوكوف،
قائد قوات العمليات الخاصة في الجيش الروسي الجنرال فاليري فلوستيكوف،
النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة الروسية، الجنرال نيقولاي بوغدانوفسكي.
كما تطال العقوبات البريطانية الجديدة أشخاصا قالت لندن إنهم "يدعمون بشكل نشط" العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بمن فيهم:

رئيس مجلس إدارة شركة سكك الحديد الروسية أوليغ بيلوزيوروف،
النائب الأوكراني إيليا كيفا الذي تم حرمانه من المقعد البرلماني وتوجيه تهمة الخيانة العظمى إليه في بلده بسبب دعمه للعملية العسكرية الروسية.
كما تشمل قائمة العقوبات الجديدة أسماء كل من:

النائب الأول لمدير هيئة الأمن الفدرالية الروسية سيرغي كوروليوف،
شركة كلاشنيكوف لإنتاج الأسلحة،
مصنع إنتاج الآلات في مدينة أرزاماس الروسية،
شركة الصناعة العسكرية الروسية
الشركة الحكومية لتأجير النقل.
كما تطال العقوبات الجديدة أنجيليكا خان، زوجة رجل الأعمال البريطاني غيرمان خان الذي سبق أن أدرج على القائمة السوداء.

وتتضمن قائمة العقوبات البريطانية ضد روسيا إجمالا أسماء 1224 شخصا و115 كيانا.
المصدر: روسيا اليوم
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