عربي-دولي

الرئاسة الفلسطينية تحذر من فرض قيود على دخول المصلين إلى كنيسة القيامة

Lebanon 24
21-04-2022 | 12:30
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حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، من خطورة القرار الإسرائيلي بفرض قيود على دخول المصلين المسيحيين إلى كنيسة القيامة.

وقال أبو ردينة إن "هذا القرار يأتي استكمالا للسياسة الإسرائيلية التصعيدية ضد مدينة القدس ومقدساتها، ومتزامنة مع الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى من قبل المتطرفين اليهود بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن "هذا القرار يعتبر بمثابة تحد سافر وخطير على الأديان السماوية ومقدساتها، الأمر الذي يشكل استفزازا واستهتارا بكل القيم الإنسانية والدينية".

ورأى أن "هذا التضييق على التواجد الإسلامي- المسيحي يعتبر بمثابة حرب على الشعب الفلسطيني والقدس ومقدساتها، وهو بمثابة خرق آخر للوضع التاريخي القائم في المدينة المقدسة"، مجددا التأكيد أن "كل الإجراءات الإسرائيلية سواء في المسجد الأقصى أو كنيسة القيامة أو غيرها من الأماكن الدينية المقدسة مرفوضة ومدانة وغير شرعية، وهي مخالفة للقانون الدولي الذي يعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967 وفق قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأضاف: "القيادة الفلسطينية تطالب الأطراف الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه وقف هذه الخروقات الإسرائيلية التي تمس بقدسية المكان وحرية العبادة".
المصدر: روسيا اليوم
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