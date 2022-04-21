17
o
بيروت
15
o
طرابلس
13
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
13
o
بعلبك
12
o
بشري
17
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
الرئاسة الفلسطينية تحذر من فرض قيود على دخول المصلين إلى كنيسة القيامة
Lebanon 24
21-04-2022
|
12:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، من خطورة القرار الإسرائيلي بفرض قيود على دخول المصلين المسيحيين إلى كنيسة القيامة.
وقال أبو ردينة إن "هذا القرار يأتي استكمالا للسياسة الإسرائيلية التصعيدية ضد مدينة القدس ومقدساتها، ومتزامنة مع الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى من قبل المتطرفين اليهود بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن "هذا القرار يعتبر بمثابة تحد سافر وخطير على الأديان السماوية ومقدساتها، الأمر الذي يشكل استفزازا واستهتارا بكل القيم الإنسانية والدينية".
ورأى أن "هذا التضييق على التواجد الإسلامي- المسيحي يعتبر بمثابة حرب على الشعب الفلسطيني والقدس ومقدساتها، وهو بمثابة خرق آخر للوضع التاريخي القائم في المدينة المقدسة"، مجددا التأكيد أن "كل الإجراءات الإسرائيلية سواء في المسجد الأقصى أو كنيسة القيامة أو غيرها من الأماكن الدينية المقدسة مرفوضة ومدانة وغير شرعية، وهي مخالفة للقانون الدولي الذي يعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967 وفق قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأضاف: "القيادة الفلسطينية تطالب الأطراف الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه وقف هذه الخروقات الإسرائيلية التي تمس بقدسية المكان وحرية العبادة".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
بعد الفيديو الغريب حول علاقتها بزوجها السعودي.. الفنانة اللبنانية تظهر بإطلالة فاضحة والجمهور: حرام هذا اللبس! (فيديو)
Lebanon 24
بعد الفيديو الغريب حول علاقتها بزوجها السعودي.. الفنانة اللبنانية تظهر بإطلالة فاضحة والجمهور: حرام هذا اللبس! (فيديو)
01:51 | 2022-04-21
21/04/2022 01:51:28
Lebanon 24
Lebanon 24
المرشح ياسين فواز الملقّب بالـ”الكينغ رولودكس” يتعرض لإطلاق نار وإصابة 2 من مرافقيه
Lebanon 24
المرشح ياسين فواز الملقّب بالـ”الكينغ رولودكس” يتعرض لإطلاق نار وإصابة 2 من مرافقيه
14:07 | 2022-04-21
21/04/2022 02:07:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يلجأ إلى "خطاب تهدئة" مع السعودية.. ما السبب وراء ذلك؟
Lebanon 24
"حزب الله" يلجأ إلى "خطاب تهدئة" مع السعودية.. ما السبب وراء ذلك؟
05:00 | 2022-04-21
21/04/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة سورية شهيرة تعترف بحبها لفادي شربل مباشرة على الهواء! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة سورية شهيرة تعترف بحبها لفادي شربل مباشرة على الهواء! (فيديو)
04:30 | 2022-04-21
21/04/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد إنفجار مرفأ بيروت... هذا ما حصل مع متهم بإدخاله "مواد متفجرة" إلى لبنان
Lebanon 24
جديد إنفجار مرفأ بيروت... هذا ما حصل مع متهم بإدخاله "مواد متفجرة" إلى لبنان
00:07 | 2022-04-21
21/04/2022 12:07:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:47 | 2022-04-21
جونسون يبدأ مهمّة مستحيلة بدلهي
17:30 | 2022-04-21
نصف انتصار بماريوبول... وبوتين يتجنب "سراديب الموت"
16:59 | 2022-04-21
رغم العقوبات الغربية.. روسيا تواصل تكديس الأموال
16:30 | 2022-04-21
نائب أوكراني يطلب اللجوء السياسي في روسيا والحصول على الجنسية
16:00 | 2022-04-21
ماذا يعني سقوط ماريوبول بالنسبة لمسار الحرب الأوكرانية؟
15:30 | 2022-04-21
إجلاء مجموعة من المدنيين من ماريوبول عبر ممر إنساني
فيديو
ممثلة سورية شهيرة تعترف بحبها لفادي شربل مباشرة على الهواء! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة سورية شهيرة تعترف بحبها لفادي شربل مباشرة على الهواء! (فيديو)
04:30 | 2022-04-21
22/04/2022 02:00:50
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق في مبنى تابع لدار الفتوى
Lebanon 24
حريق في مبنى تابع لدار الفتوى
20:53 | 2022-04-20
22/04/2022 02:00:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الهجوم الذي تعرّضت له.. رابعة الزيات ترد: الحرية منا باللبس (فيديو)
Lebanon 24
بعد الهجوم الذي تعرّضت له.. رابعة الزيات ترد: الحرية منا باللبس (فيديو)
04:38 | 2022-04-20
22/04/2022 02:00:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact