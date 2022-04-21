عربي-دولي

بباربي ومهران ومدفعية... ملكة بريطانيا تحتفل بعيد ميلادها الـ96

Lebanon 24
21-04-2022 | 13:00
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تحتفل الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا بعيد ميلادها السادس والتسعين، إذ تطلق المدافع في متنزه هايد بارك الشهير في لندن طلقات التحية للملكة صاحبة أطول فترة جلوس على عرش البلاد.

وبهذه المناسبة، سيتم طرح دمية باربي على هيئة الملكة، وسيوزع القصر صورة جديدة للملكة مع مهرين أبيضين في قلعة وندسور.

وترتدي الدمية ثوبا باللون العاجي ووشاحا أزرق اللون مزينا بنماذج مصغرة لأوسمة وأشرطة.

وتضع الدمية أيضا تاجا مماثلا لذلك الذي ارتدته إليزابيث في يوم زفافها.
المصدر: سكاي نيوز
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