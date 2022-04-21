"داعش" يعلن مسؤوليته عن تفجير نيجيريا الدامي

أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن انفجار قال إنه أسفر عن سقوط 30 بين قتيل وجريح في سوق تباع فيه المشروبات الكحولية بولاية تارابا النيجيرية.ووقع الهجوم يوم الثلاثاء في بلدة إيواري الريفية، وقالت الشرطة في بادئ الأمر إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 19 آخرون.