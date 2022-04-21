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عربي-دولي
بحسب مركز الفلك الدولي... متى موعد عيد الفطر؟
Lebanon 24
21-04-2022
|
09:00
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حدد بيان لمركز الفلك الدولي موعد عيد الفطر في عدد من الدول الإسلامية اعتمادا على الحسابات الفلكية.
وتتحرى الدول الإسلامية مساء التاسع والعشرين من رمضان، هلال شهر شوال، وتعني رؤية الهلال نهاية رمضان وبداية العيد، وإن لم يرصد الهلال في تلك الليلة فتتم تلك الدول صيام 30 يوما ليكون اليوم التالي هو أول أيام العيد.
وبدأت العديد من الدول شهر رمضان المبارك يوم السبت 2 نيسان، وهذه الدول ستتحرى هلال عيد الفطر (شوال 1443 هـ) يوم السبت 30 نيسان الموافق للتاسع والعشرين من شهر رمضان فيها، في حين بدأت عدة دول شهر رمضان يوم الأحد 3 نيسان، ومنها إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعمان والأردن والمغرب وغانا، وهذه الدول ستتحرى الهلال يوم الأحد 1 أيار الموافق للتاسع والعشرين من شهر رمضان فيها.
وحسب بيان مركز الفلك الدولي ومقره الإمارات، فبالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم السبت 30 نيسان، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة رمضان ثلاثين يوما، ليكون يوم الإثنين 2 أيار عيد الفطر السعيد فيها.
وأما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد 1 أيار، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكنة بأي وسيلة من قارة أستراليا ما حولها، وهي ممكنة بالتلسكوب فقط من وسط وغرب آسيا ومعظم أوروبا وجنوب القارة الأفريقية، وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من القارة الإفريقية عدا جنوبها ومن غرب أوروبا ومن شمال قارة أميركا ووسط أميركا الجنوبية، في حين أن رؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من الولايات المتحدة وأميركا الوسطى.
وعليه من المتوقع أن تعلن غالبية الدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد أن عدة رمضان 29 يوما وأن يوم الاثنين 2 أيار هو عيد الفطر السعيد فيها، في حين أنه من المتوقع أن يكون العيد يوم الثلاثاء 3 أيار في كل من الهند وبنغلادش وباكستان.
المصدر:
الحرة
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