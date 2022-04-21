ما هو وضع الاسيرين البريطانيين لدي روسيا؟

كشفت وزارة الخارجية الروسية وضع المقاتلين البريطانيين، اللذين أسرتهما القوات الروسية في أوكرانيا، قائلة إنه يتم "توفير الطعام والشراب لهما، ويتلقيان المساعدة اللازمة".وقالت المتحدة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "لا تقلقوا، فإن الجانب الروسي يعتني بهما. يتم إطعامهما وسقيهما وتقديم المساعدة اللازمة لهما. تماما مثل الأجانب الآخرين الذين استسلموا أو احتجزوا".وكان المقاتلان البريطانيان، شون بينر وآيدن أسلين، قد ظهرا الإثنين الماضي على التلفزيون الروسي الرسمي، وطلبا تبادلهما مع أوكراني حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتن، تحتجزه القوات الأوكرانية.وطلب بينر وأسلين استبدالهما بفيكتور ميدفيدتشوك، المحتجز من قبل السلطات الأوكرانية، وفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.