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بايدن يحظر دخول السفن الروسية إلى الموانئ الأميركية

Lebanon 24
21-04-2022 | 15:00
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن تخصيص الولايات المتحدة مساعدات عسكرية واقتصادية جديدة إلى حكومة أوكرانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية المتواصلة في أراضي هذا البلد.

وأكد أن الولايات المتحدة تقدم حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 800 مليون دولار إلى أوكرانيا تشمل عشرات مدافع الهاوتزر وطائرات تكتيكية مسيرة ومدافع ثقيلة، بالإضافة إلى 144 ألف مقذوفة، مضيفا أنه سيتوجه الأسبوع القادم إلى الكونغرس بطلب تخصيص أموال إضافية لتقديم المساعدات العسكرية إلى كييف.

كما أعرب بايدن عن نية إدارته تقديم مساعدات اقتصادية مباشرة إلى كييف بقيمة 500 مليون دولار، وأشار إلى أن واشنطن مستمرة في دعم الحكومة الأوكرانية من خلال إمدادها بالبيانات الاستخباراتية.

كما أعلن بايدن الحظر على دخول السفن التي تحمل علم روسيا إلى الموانئ الأميركية.
المصدر: روسيا اليوم
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