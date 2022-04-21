إجلاء مجموعة من المدنيين من ماريوبول عبر ممر إنساني

أفادت وكالة "فرانس برس" بإجلاء مجموعة من المدنيين من مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا التي أعلنت روسيا اليوم الخميس عن سيطرة قواتها عليها.وأكدت الوكالة الفرنسية أن ثلاث حافلات تقل على متنها نساء وأطفالا وصلت اليوم من ماريوبول إلى مدينة زابوروجيه (الخاضعة لسيطرة حكومة كييف) بعد مرورها عبر منطقة تسيطر عليها القوات الروسية.وأشارت الوكالة إلى أن عملية الإجلاء نفذت عبر ممر إنساني تم إرجاء فتحه عدة مرات بسبب المواجهات المتواصلة في جنوب أوكرانيا.