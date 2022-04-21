رغم العقوبات الغربية.. روسيا تواصل تكديس الأموال

أفاد البنك المركزي الروسي أن احتياطيات روسيا الدولية ارتفعت في الأسبوع المنتهي بتاريخ 15 نيسان الجاري، بواقع 1.7 مليار دولار ووصلت إلى 611.1 مليار دولار.وأشار المركزي الروسي في بيان له إلى أن الاحتياطيات التي تتضمن ذهبا ونقدا أجنبيا، زادت في الفترة من 8 نيسان الجاري وحتى 15 من الشهر نفسه بنسبة 0.3% أو بواقع 1.7 مليار دولار.وللمقارنة فإن الاحتياطيات الدولية بلغت في 8 نيسان 2022 مستوى 609.4 مليار دولار. واحتياطيات روسيا الدولية أصول أجنبية عالية السيولة تشمل النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص.