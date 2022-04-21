عربي-دولي

بينهم كامالا هاريس.. روسيا تحظر على 29 أميركياً دخول أراضيها

Lebanon 24
21-04-2022 | 11:53
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وسّعت روسيا، اليوم الخميس، حظراً تفرضه على دخول المسؤولين الأميركيين أراضيها ليشمل نائبة الرئيس كامالا هاريس و28 من المسؤولين الآخرين ورجال الأعمال والصحافيين الأميركيين.
وتتضمن قائمة العقوبات، التي نشرتها وزارة الخارجية الروسية، مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ ونائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس والمتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" جون كيربي وآخرين.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن "هؤلاء الأفراد ممنوعون من دخول روسيا الاتحادية إلى أجل غير مسمى".
وجاء ذلك رداً على عقوبات فرضتها واشنطن على موسكو على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
المصدر: الحدث
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