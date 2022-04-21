نصف انتصار بماريوبول... وبوتين يتجنب "سراديب الموت"

حقق الرئيس فلاديمير بوتين فيما يبدو نصف انتصار في ماريوبول التي سقطت بالكامل في أيدي قواته باستثناء مصنع "آزوفستال" الذي تتوجه أنظار العالم إليه.يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يبحث عن نصر معنوي قبل 9 أيار المقبل، حقق "نصف انتصار" بعد إعلان قواته سيطرتها على مدينة ماريوبول الاستراتيجية الواقعة في جنوب شرقي أوكرانيا "كلها باستثناء مصنع آزوفستال" للصلب والمعادن، حيث يرفض آخر المقاتلين الأوكرانيين الاستسلام، لكنهم طالبوا المجتمع الدولي بضمانات أمنية.وهنأ بوتين وزير دفاعه سيرغي شويغو على نجاح تحرير ماريوبول، وأبلغه أن اقتحام "آزوفستال" غير مناسب، ومن الضروري محاصرة المنطقة بشكل آمن وبطريقة لا تسمح بمرور ذبابة واحدة، وعلل بوتين إلغاء الاقتحام باعتبارات إنقاذ أرواح جنوده.وقال: "ليست هناك حاجة للنزول إلى سراديب الموت والزحف تحت أرض هذه المنشآت الصناعية"، مشددا على أن "روسيا تضمن عدم التعرض والتعامل باحترام مع القوات الأوكرانية التي تغادر منشأة "آزوفستال".وأبلغ شويغو بوتين أن الأوضاع في ماريوبول هادئة وتسمح بعودة المدنيين، مشيرا إلى استسلام 1478 من المقاتلين الأوكرانيين، في حين لا يزال أكثر من ألفي مقاتل يتحصنون في المصنع الضخم الذي يضم مساحة كبيرة تحت الأرض، مؤكدا أن روسيا أجلت أكثر من 142 ألف مدني من المدينة التي استمر حصارها أكثر من شهرين.وفي وقت سابق، قال الرئيس الشيشاني رمضان قديروف إنه سيتم تحرير مصنع "آزوفستال" بالكامل قبل أو بعد الغداء مع حلول ظهر يوم 21 نيسان.وموسكو مصممة على الاستيلاء على هذا الميناء على بحر آزوف، الذي سيسمح لها بربط شبه جزيرة القرم، التي ضمتها في 2014 بجمهوريتي دونباس الانفصاليتين المواليتين لروسيا.وكانت روسيا عدلت خططها وسحبت قواتها من مناطق الشمال، وجعلت أولويتها السيطرة الكاملة على إقليم دونباس، اعتبرها محللون بداية معارك طاحنة للسيطرة على الشرق قبل 9 أيار من أجل الاحتفال بانتصار معنوي.وكان نائب قائد "كتيبة آزوف" القومية الأوكرانية سفياتوسلاف بالامار، قال من داخل المصنع: "نحن مستعدون لمغادرة ماريوبول بمساعدة طرف ثالث مسلح من أجل إنقاذ الأشخاص الذين عُهد بهم إلينا".ويتحصن مئات المدنيين الذين يعانون نقص الطعام والماء في "آزوفستال" مع الكتيبة 36 للجيش الأوكراني و«آزوف»، آخر وحدتين قتاليتين في ماريوبول. وطالب بالامار: "العالم المتحضر بتقديم ضمانات أمنية"، مؤكدا أن "الكتيبتين لا تقبلان شروط الاتحاد الروسي بشأن تسليم السلاح وأسر المدافعين عنا".في وقت سابق، قال ميخايلو بودولاك، مستشار الرئاسة الأوكرانية وأحد المفاوضين مع روسيا، «نحن مستعدون لعقد جلسة خاصة من المفاوضات في ماريوبول، من أجل إنقاذ رجالنا، والمدنيين، والأطفال، والأحياء والجرحى، والجميع».