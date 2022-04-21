جونسون يبدأ مهمّة مستحيلة بدلهي

بدأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس، زيارة للهند تستغرق يومين وتتمحور حول مناقشات تجارية واستراتيجية بين البلدين اللذين تربطهما علاقة خاصة، لكن من المستبعد أن تدفع نظيره الهندي القومي ناريندرا مودي إلى الخروج عن تحفّظه في زيادة دعم التدابير الغربية ضدّ الغزو الروسي لأوكرانيا.ووصل جونسون إلى ولاية غوجارات الغربية التي يتحدر منها مودي، حيث التقى رؤساء شركات وقام بجولة ثقافية على مدينة أحمدآباد التاريخية مسقط رأس نصف سكان بريطانيا من ذوي الأصول الهندية.وبدأت جولة جونسون بزيارة إلى أشرام (مجلس) سابارماتي في شمال أحمدآباد الذي كان في ما مضى مقرّ المهاتما غاندي، بطل الاستقلال الهندي.ودعي جونسون إلى الجلوس للغزل على مغزلة من خشب. ويتوجّه بعد ذلك إلى نيودلهي حيث سيلتقي بمودي اليوم. وأرجئت هذه الزيارة إلى الهند مرّتين بسبب جائحة كورونا.غير أن هذا اللقاء يكتسي أهميّة كبيرة فعلا ولا يجوز تأجيله بعد مرّة، وفق مصادر بريطانية. وكشفت رئاسة الحكومة عن نيّتها إبرام اتفاقات استثمار ثنائية بقيمة مليار جنيه استرليني من شأنها أن تستولد 11 ألف فرصة عمل في بريطانيا.ومن شأن هذه الزيارة أن تسمح بتوطيد العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا في مجال التجارة والدفاع والتبادلات الفردية، بحسب ما قال جونسون للبرلمان قبل مغادرة لندن. وستتيح الزيارة نسج شراكات جديدة في مجالات الدفاع والذكاء الاصطناعي والطاقة الخضراء، فضلا عن إبرام اتفاقات استثمار في ميادين مثل تكنولوجيا الروبوتات والمركبات الكهربائية والأقمار الاصطناعية.وبغياب جونسون، ناقش النواب البريطانيون أمس، قضية الحفلات التي نظمتها رئاسة الحكومة البريطانية خلال فترة الإغلاق للحد من انتشار كورونا وفرضت بسببها غرامة على رئيس الوزراء، الذي يبدو أن الأزمة التي يواجهها مستمرة.هل تعمّد زعيم حزب المحافظين خداع البرلمان؟ نظراً إلى أغلبيته، يبدو ضئيلاً احتمال موافقة مجلس العموم على إطلاق إجراء برلماني قد يدفعه إلى الاستقالة.لكن هذا النقاش، الذي سيعطي قبل كل شيء فكرة عن حجم الدعم الذي يتمتع به، يمنع بوريس جونسون المصمم على البقاء في السلطة من طي صفحة هذه الفضيحة.