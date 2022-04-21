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أوكرانيا تهدد بنسف "جسر كيرتش" الذي يربط بين موسكو والقرم

Lebanon 24
21-04-2022 | 23:07
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أثار مسؤول أوكراني إمكانية شن هجوم جوي أوكراني على الجسر الاستراتيجي الذي يربط شبه جزيرة القرم بالبر الروسي، وهو ما قوبل بردود فعل غاضبة من كبار الشخصيات السياسية الروسية.
لدى سؤال أوليكسي دانيلوف، أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، في مقابلة مع إذاعة إن في الأوكرانية، حول قدرة كييف على تدمير جسر كيرتش الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، والطريق الوحيد المباشر لموسكو إلى شبه الجزيرة، من أجل إيقاف تدفق الإمدادات العسكرية من خلاله.

قال دانيلوف ردا على ذلك: "لو كانت لدينا القدرة للقيام بذلك، لفعلنا بكل تأكيد. وإذا كان هناك احتمال، سنقوم بذلك دون شك."

ولم يوضح ما إذا كانت كييف تمتلك حاليا القدرة على تنفيذ الهجوم.

وصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، تصريح دانيلوف بأنه "لا شيء سوى الإعلان عن عمل إرهابي محتمل وغير مقبول".

في حديثه خلال مؤتمر صحفي دوري، أضاف بيسكوف أن "جميع الإجراءات الأمنية" مطبقة حول جسر كيرتش و"مرافق استراتيجية أخرى".
 
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