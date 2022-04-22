روسيا.. حريق يلتهم منشأة للأبحاث الدفاعية الجوية والفضائية

أعلنت سلطات إقليم تفير مقتل ستة أشخاص وإصابة 27 آخرون بعد اندلاع حريق في منشأة للأبحاث الدفاعية في مدينة تفير بشمال غرب روسيا.

اندلع الحريق في مبنى إداري لمعهد الأبحاث المركزي التابع لقوات الدفاع الجوي، والذي يعمل تحت إشراف وزارة الدفاع الروسية.وسرعان ما اجتاحت النيران الطوابق الثلاثة العلوية من المبنى، ما أجبر من بداخلها على القفز من النوافذ وتسبب في انهيار السقف.ويحقق مدعون عسكريون إقليميون في سبب الحريق. قالت وكالة الأنباء الحكومية تاس إن النتائج الأولية تشير إلى تقادم الأسلاك كعامل مساهم.بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الروسية، يركز المعهد على الأبحاث المتعلقة بالدفاع الجوي والفضائي، بما في ذلك تطوير أنظمة مضادة للطائرات.