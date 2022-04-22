بايدن: بوتين لن ينجح أبداً في السيطرة على أوكرانيا

أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن بالتضحيات التي قدمها الأوكرانيون في الدفاع عن العاصمة كييف، مؤكدا أنهم حققوا انتصارا تاريخيا.



وغرد على صفحته الرسمية على موقع تويتر، مؤكدا أن وحدة الولايات المتّحدة مع الحلفاء والشركاء والشعب الأوكراني، توجّه رسالة لا لبس فيها إلى بوتين، مفادها أنّه لن ينجح أبداً في السيطرة على كل أوكرانيا واحتلالها، ولفت إلى أنه "لا دليل بعد على سقوط ماريوبول نهائياً".

وكشف أنه أجاز تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا حجمها 800 مليون دولار، مشيراً إلى "نافذة حاسمة" في الصراع، حيث تمهد روسيا للمرحلة المقبلة من الحرب.



وأضاف أن الحزمة الجديدة ستشمل مدفعية ثقيلة و144 ألف طلقة ذخيرة وطائرات مسيرة تكتيكية، وفق ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء. وقال إن أميركا ستقدم أيضاً 500 مليون دولار مساعدة اقتصادية مباشرة لحكومة أوكرانيا.





وبعدما أعلن بايدن عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا نشرت وزارة الدفاع الأميركية لائحة بما تحتويه، وفي تصريح رسمي لجون كيري قال إنها 72 مدفعا من نوع هاويتزر مع 144 ألف طلقة مدفعية، بالإضافة إلى 121 مسيّرة من نوع "روح الفينيق".



وكشف مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية في اتصال مع الصحافيين أن المسيرات من "روح الفينيق" تم تصنيعها لدى القوات الأميركية بناء على طلب الأوكرانيين، حيث تم تصنيع هذه المسيرات خلال أسابيع فقط.



وأضافوا أنها مسيرات انتحارية تنفجر على أهدافها، وهي سلاح مشابه لمسيرات سويتشبلايد Switchblade .. كما كشفوا أن مدافع الهاويتزر الجديدة التي حصلت عليها أوكرانيا بحجم 5 كتائب مدفعية (72 مدفعا و144 ألف طلقة).



وقالوا إن المساعدات التي أعلن عنها الرئيس الأميركي، الخميس، ستبدأ بالوصول إلى مسرح العمليات خلال 24 ساعة.



وأكد المسؤولون الأميركيون أن الأسلحة يتم تسليمها للأوكرانيين وهم يتصرفون بها. وأعلن أن واشنطن ستحظر دخول السفن التابعة لروسيا إلى الموانئ الأميركية. وقال بايدن "هذا يعني أنه لا سفينة، لا سفينة تبحر رافعة العلم الروسي أو يملكها أو يشغلها كيان روسي سيُسمح لها بالرسو في ميناء بالولايات المتحدة أو دخول شواطئنا.. ولا واحدة".وبعدما أعلن بايدن عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا نشرت وزارة الدفاع الأميركية لائحة بما تحتويه، وفي تصريح رسمي لجون كيري قال إنها 72 مدفعا من نوع هاويتزر مع 144 ألف طلقة مدفعية، بالإضافة إلى 121 مسيّرة من نوع "روح الفينيق".وكشف مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية في اتصال مع الصحافيين أن المسيرات من "روح الفينيق" تم تصنيعها لدى القوات الأميركية بناء على طلب الأوكرانيين، حيث تم تصنيع هذه المسيرات خلال أسابيع فقط.وأضافوا أنها مسيرات انتحارية تنفجر على أهدافها، وهي سلاح مشابه لمسيرات سويتشبلايد Switchblade .. كما كشفوا أن مدافع الهاويتزر الجديدة التي حصلت عليها أوكرانيا بحجم 5 كتائب مدفعية (72 مدفعا و144 ألف طلقة).وقالوا إن المساعدات التي أعلن عنها الرئيس الأميركي، الخميس، ستبدأ بالوصول إلى مسرح العمليات خلال 24 ساعة.وأكد المسؤولون الأميركيون أن الأسلحة يتم تسليمها للأوكرانيين وهم يتصرفون بها.