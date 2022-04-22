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الشرطة الإسرائيلية تقتحم الحرم القدسي.. واشتباكات جديدة في باحة الأقصى

Lebanon 24
22-04-2022 | 00:54
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اندلعت اشتباكات جديدة بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين صباح الجمعة في باحة المسجد الأقصى في القدس المحتلة، حسب مصور لوكالة فرانس برس.

وفي وقت مبكر من صباح الجمعة دخلت الشرطة الإسرائيلية الحرم القدسي حيث قام شبان فلسطينيون برشقهم بالحجارة، كما ذكر الصحافي الذي تحدث عن سقوط بضعة جرحى.
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