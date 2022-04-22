عربي-دولي

بينها دولة عربية.. إليكم أغنى الدول من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي

Lebanon 24
22-04-2022 | 10:00
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نشر موقع "العربي الجديد" تقريراً تحت عنوان: "قطر تاسعة أغنى 10 دول بحصّة الفرد من الدخل القومي الإجمالي"، وجاء فيه:
 
احتلت دولة قطر المركز التاسع بين أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لعام 2022، قبل سنغافورة وبعد ليختنشتاين وسويسرا والنرويج ولوكسمبورغ والولايات المتحدة وأيرلندا والدنمارك وآيسلندا، وفقاً لـ "ماكنزي أند كومباني" McKinsey & Company، و"نو إنسايدرز" knowinsiders.

والدخل القومي الإجمالي GNI هو المبلغ الإجمالي للأموال التي يكتسبها الأفراد والشركات في دولة ما، ويُستخدم لقياس وتتبع ثروة الأمة من عام لآخر، وهو يتضمن الناتج المحلي الإجمالي GDP بالإضافة إلى الدخل الذي تحصل عليه الدولة من مصادر خارجية.

وتتضمّن اللائحة:

1 - ليختنشتاين 116440 دولاراً

يتملك البلد قطاعاً مالياً قوياً يقع في العاصمة فادوز، وتعرف بأنها ملاذ ضريبي.
 
وفعلياً، فإن ليختنشتاين منضوية ضمن الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، كما تعتبر جزءاً من المنطقة الاقتصادية الأوروبية ومنطقة شنغن، ولكن ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي.

2 - سويسرا 84310 دولارات

تتميز بقطاعها المالي والمصرفي وبأنها من الدول ذات الثروات الفردية (الأصول المالية وغير المالية) العليا في العالم، وقد صُنفت زيورخ وجنيف المدينتين الثانية والثامنة من بين الأعلى في جودة المعيشة.

3 - النرويج 78180 دولاراً

شهدت النرويج نمواً اقتصادياً سريعاً بعد الحرب العالمية الثانية، وخاصة في العقدين الأولين بسبب الشحن والتجارة البحرية والتصنيع المحلي. أما ازدهارها في أوائل سبعينيات القرن العشرين، فيعود إلى استثمار كميات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي المكتشفة في بحر الشمال وبحر النرويج.

4 - لوكسمبورغ 73500 دولار

من الدول المتقدمة باقتصاد متطور ومستوى ناتج محلي إجمالي للفرد من الأعلى في العالم. عاصمتها مدينة لوكسمبورغ إحدى عواصم الاتحاد الأوروبي بالاشتراك مع بروكسل وفرانكفورت وستراسبورغ، حيث تستضيف عدداً من مؤسسات الاتحاد، كمحكمة الاتحاد الأوروبي، ومحكمة المدققين الأوروبية، وأمانة البرلمان الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي.

5 - الولايات المتحدة 64530 دولاراً

يعتبر الاقتصاد الأميركي أكبر اقتصاد في العالَم، ويتنافس على الموقع الأول مع الاقتصاد الصيني العملاق، حيث تستفيد الولايات المتحدة من صناعة قوية ذات قيمة مضافة عالية، ونافذة اقتصادياً من باب سيطرة الدولار على غالبية التعاملات الدولية.

6 - أيرلندا 64150 دولاراً

تشكل دبلن أحد المراكز المالية في أوروبا، وتحتل أيرلندا مرتبة بين أثرى الدول من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، رغم أن هذا يُعزى جزئياً إلى التشوهات الناجمة عن ممارسات الانعكاس الضريبي لمختلف الشركات متعددة الجنسيات العاملة في هذا البلد.

7 - الدنمارك 63070 دولاراً

يوجد فيها اقتصاد سوق مختلط بين رأسمالي ودولة خدمات اجتماعية كبيرة، وفيها واحد من أفضل مناخات الأعمال في العالم، كذلك فإنها من أكثر الدول سعادة استناداً إلى معايير الصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم.

8 - آيسلندا 62420 دولاراً

فيها اقتصاد سوق حر بضرائب منخفضة مقارنة ببقية دول "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، وهي تحافظ على نظام الرعاية الاجتماعية موفرة الرعاية الصحية المجانية للجميع والتعليم، وأصبحت منذ سنوات واحدة من أغنى البلدان في العالم. 

9 - قطر 56210 دولارات

هي من الدول مرتفعة الدخل، يدعمها ثالث أكبر إحتياطي غاز طبيعي في العالم، وثالث عشر أكبر احتياطي مؤكد من النفط، وتصنفها الأمم المتحدة دولة ذات تنمية بشرية عالية جداً لأنها إحدى الدول العربية الأكثر تقدماً في هذا المجال التنمية البشرية.

10 - سنغافورة 54920 دولاراً

أدت سياسة الاستثمار وتشجيع الصناعة إلى تحديث اقتصادها، وحصلت على مراتب متقدمة جداً في "مؤشر جودة الحياة" آسيوياً وعالمياً، وأصبح اقتصادها بين أعلى الاقتصادات تحقيقاً لمعدلات نمو مرتفعة.
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