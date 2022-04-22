خطوة واحدة تؤدي لأزمات تهزّ الاقتصاد العالمي.. تقرير يكشف الكثير

نشرت وكالة "أسوشيتد برس" تقريراً سردت فيه تفاصيل عن الأزمات التي ستهز الاقتصاد العالمي في حال جرى حظر النفط الروسي.

وجاء في التقرير الذي نقله موقع "العربي الجديد": تكافح أوروبا لإيجاد طرق للتوقف عن دفع 850 مليون دولار يومياً لروسيا مقابل الطاقة، وإلحاق الضرر بموارد الكرملين بسبب غزو أوكرانيا. وجد زعماء الاتحاد الأوروبي، المؤلف من 27 دولة، أن وقف الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي الروسيين ليس بالأمر السهل.



ويناقش الاتحاد الأوروبي الآن فرض عقوبات على النفط الروسي، بما في ذلك مقاطعة محتملة. وانطلاقاً من ذلك، إليكم ما يمكن أن تعنيه مثل هذه الخطوة للناس في أوروبا وبقية العالم:



ما المبلغ الذي تدفعه أوروبا لروسيا مقابل الطاقة؟ ويناقش الاتحاد الأوروبي الآن فرض عقوبات على النفط الروسي، بما في ذلك مقاطعة محتملة. وانطلاقاً من ذلك، إليكم ما يمكن أن تعنيه مثل هذه الخطوة للناس في أوروبا وبقية العالم:



يتدفق الغاز والنفط إلى أوروبا حتى في الوقت الذي تندد فيه الحكومات بالحرب. يرسل الاتحاد الأوروبي 450 مليون دولار يومياً إلى روسيا مقابل النفط و400 مليون دولار يومياً للغاز الطبيعي، وفقاً لحسابات محللين في مركز أبحاث Bruegel في بروكسل.



وهذا يعني أن عائدات الطاقة تعزز ميزانية الكرملين، وتضيف إلى احتياطيات العملات الأجنبية حتى في الوقت الذي تستهدف فيه العقوبات الغربية الاحتياطيات الروسية في الخارج. حصلت الحكومة الروسية على متوسط 43% من إيراداتها من النفط والغاز بين عامي 2011 و2020.

يتدفق الغاز والنفط إلى أوروبا حتى في الوقت الذي تندد فيه الحكومات بالحرب. يرسل الاتحاد الأوروبي 450 مليون دولار يومياً إلى روسيا مقابل النفط و400 مليون دولار يومياً للغاز الطبيعي، وفقاً لحسابات محللين في مركز أبحاث Bruegel في بروكسل.وهذا يعني أن عائدات الطاقة تعزز ميزانية الكرملين، وتضيف إلى احتياطيات العملات الأجنبية حتى في الوقت الذي تستهدف فيه العقوبات الغربية الاحتياطيات الروسية في الخارج. حصلت الحكومة الروسية على متوسط 43% من إيراداتها من النفط والغاز بين عامي 2011 و2020.

كم يذهب من النفط الروسي إلى أوروبا؟



تعد أوروبا أكبر مشترٍ للخام الروسي، حيث تلقت 138 مليون طن في عام 2020 من إجمالي صادرات روسيا البالغة 260 مليون طن، أو 53% وفقاً لمراجعة بريتش بتروليوم الإحصائية للطاقة العالمية. أوروبا، التي تستورد معظم نفطها الخام، تحصل على ربع احتياجاتها من روسيا.



ويُكرر الزيت ليصبح وقوداً للتدفئة والقيادة بالإضافة إلى كونه مادة خاماً للصناعة.



لماذا التركيز على النفط بدلا من الغاز الطبيعي؟



من الصعب العثور على مصادر بديلة للغاز الطبيعي لأنه يأتي بشكل أساسي عن طريق خطوط الأنابيب. سيكون من الأسهل العثور على مصادر أخرى للنفط، الذي يتحرك في الغالب عن طريق الناقلات ويجرى تداوله عالمياً.



الغاز الطبيعي غير مطروح على الطاولة في الوقت الحالي. يقول المستخدمون الثقيلون، مثل ألمانيا، إن القطع الفوري قد يكلف الوظائف، حيث حذرت الجمعيات الصناعية من إغلاق شركات الزجاج والمعادن.



ويقول الاقتصاديون إن قطع كل من الغاز الطبيعي والنفط سيؤدي على الأرجح إلى ركود في أوروبا.

ووافقت الحكومات الأوروبية على وقف واردات الفحم الروسي بدءاً من آب، لكن هذا جزء صغير نسبياً من مدفوعات الطاقة لروسيا.



ماذا سيحدث إذا توقفت إمدادات النفط الروسي؟



استوردت أوروبا 3.8 ملايين برميل يومياً من روسيا قبل الحرب. من الناحية النظرية، يمكن للعملاء الأوروبيين استبدال تلك البراميل من الموردين في الشرق الأوسط، والتي تذهب معظم صادراتها الآن إلى آسيا، وكذلك من الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية وأفريقيا. في غضون ذلك، يمكن أن يحل النفط الروسي الأرخص ثمناً محل شحنات الشرق الأوسط إلى آسيا.



لكن الأمر سيستغرق وقتاً حتى تقوم الأسواق العالمية بهذا التعديل. ففي أوروبا، قد يتدافع العملاء لعكس الحركة المعتادة بين الشرق والغرب للنفط باستخدام السكك الحديدية والشاحنات. علماً أنه جرى إنشاء المصافي التي تنتج البنزين وغيره من المنتجات من أجل نوع خاص من النفط الروسي. ويعتمد العديد من المصافي الكبرى على خط أنابيب من موسكو.



ويقول المحللون في مركز أبحاث Bruegel إن الدول الأوروبية يجب أن تكون مستعدة لفرض تدابير لتقليل استخدام الوقود، مثل جعل النقل العام مجانياً وتحفيز مشاركة السيارات. إذا لم تنجح هذه الإجراءات، فستكون هناك حاجة إلى إجراءات أكثر صرامة، مثل حظر القيادة الفردية والزوجية بناءً على أرقام لوحة الترخيص. جرى اتخاذ تدابير مماثلة خلال الحظر النفطي الذي فرضته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عام 1973، عندما فرضت ألمانيا أيام الأحد الخالية من السيارات.



وقال المحللون: "هذا من شأنه أن يمنح الأسواق وقتاً كافياً لإعادة توجيه هيكلي بعيداً عن النفط الروسي".



وسيكون فرض حظر على مراحل خلال الفترة المتبقية من العام أحد السبل لمنع النقص. وقالت ألمانيا بالفعل إنها تخطط لإنهاء واردات النفط الروسية بحلول نهاية العام.



ومن المرجح أن ترتفع أسعار النفط، ليس فقط بالنسبة لأوروبا، ولكن للجميع، لأن النفط هو سلعة عالمية، ومن المرجح أن تكون هناك خسارة صافية للإمدادات من روسيا. وهذا يعني ارتفاع تكاليف القيادة ووقود التدفئة والمزيد من التضخم الاستهلاكي.



وتعد روسيا مورداً رئيسياً لوقود الديزل في أوروبا للشاحنات والمعدات الزراعية، ما يعني أن سعره يؤثر على أسعار مجموعة كبيرة من المواد الغذائية والسلع.



ماذا سيحدث لسوق النفط العالمي؟



لا تمكن إعادة توجيه كل النفط الروسي من أوروبا إلى آسيا بسبب قيود الشحن واللوجستيات. ليس من الواضح إلى أي مدى سيشتري المشترون في دول مثل الهند والصين النفط الروسي إذا كان ذلك يعني مشكلة العقوبات المحتملة مع الغرب.



وأوضحت منظمة أوبك النفطية بقيادة المملكة العربية السعودية، والتي تحدد مستويات الإنتاج إلى جانب الحلفاء غير الأعضاء مثل روسيا، أنها لن تزيد الإنتاج لتعويض أي خسارة في المعروض من روسيا بسبب المقاطعة.



وقال كلاوديو غاليمبرتي، نائب الرئيس الأول للمحللين في ريستاد إنرجي: "ستكون عملية إعادة توازن رئيسية وكبيرة لتدفقات النفط الخام". من وجهة نظر نظرية، هذا ممكن. من وجهة نظر تشغيلية، الأمر أكثر تعقيداً لأنه لا تمكن إعادة توجيه كل شيء ".



وكان الطلب العالمي على النفط مرتفعاً بالفعل مع انتعاش الاقتصادات من جائحة COVID-19، وأدى عدم اليقين بشأن الحرب إلى تفاقم ضيق السوق وارتفاع الأسعار.

وأمر الرئيس الأميركي جو بايدن بالإفراج عن احتياطي البترول الاستراتيجي لمكافحة ارتفاع أسعار البنزين للأميركيين، بينما وافقت 30 دولة أخرى أيضاً على إرسال المزيد من النفط إلى السوق العالمية.



وفي السيناريو الأكثر خطورة لخسارة 3.8 ملايين برميل من روسيا إلى أوروبا ودول أخرى ترفض نفطها، يمكن أن يحدث ارتفاع كبير في الأسعار إلى 180 دولاراً للبرميل، يليه انخفاض حاد بسبب انخفاض الطلب والنمو الاقتصادي. ومع ذلك، قال غاليمبرتي: "لا يبدو أن الأمر سيكون كذلك".



السيناريو الأكثر اعتدالاً، والذي يجرى فيه اقتناص معظم النفط الروسي، الذي ابتعدت عنه أوروبا، بسعر مخفض في البلدان الأخرى المتعطشة للطاقة، قد يشهد خسارة مليون برميل فقط يومياً. ستنخفض أسعار النفط إلى أقل من 100 دولار بحلول حزيران وتستمر في الانخفاض إلى 60 دولاراً بحلول نهاية العام. هذا ليس بعيداً جداً عن الوضع اليوم، حيث يتجنب بعض التجار والبنوك النفط الروسي حتى من دون عقوبات.



وقال غاليمبرتي: "إنه نطاق سعري ضخم، لكن هذا يعكس حالة عدم اليقين الهائلة التي نواجهها بشأن الخسارة الروسية".



ما هي تكلفة مقاطعة روسيا؟



انخفض سعر خام الأورال، وهو معيار التصدير الروسي الرئيسي إلى أوروبا، إلى خصم قدره 35 دولاراً للبرميل مقارنةً بمعيار برنت القياسي الدولي. إلا أنه بسبب ارتفاع أسعار النفط بشكل عام، فإن خسائر الإيرادات الروسية محدودة حتى الآن. تساعد هذه الأرباح من العملات الأجنبية في دعم الأوضاع المالية الروسية وسط العقوبات.



وقال غاليمبرتي: "طالما وجدت البراميل الروسية سوقاً، فإن روسيا تعمل. في اللحظة التي يتوقفون فيها عن إيجاد سوق، هذه هي اللحظة التي ترتفع فيها أسعار النفط، وستواجه روسيا مشاكل اقتصادية خطيرة".